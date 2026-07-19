 „Cel mai complicat transfer” Mihai Stoica, detalii despre sosirea lui Boutoutaou la FCSB: „Au fost multe obstacole”  +8 foto
Mihai Stoica a dat detalii din culise despre transferul lui Aymen Boutoutaou/ Foto:Raed Krishan - GOLAZO.ro - montaj GOLAZO.ro
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„Cel mai complicat transfer” Mihai Stoica, detalii despre sosirea lui Boutoutaou la FCSB: „Au fost multe obstacole”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 00:52
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 00:52
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii din culise despre transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani).
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Transferat de la Sochaux, Boutoutaou a costat-o pe FCSB un milion de euro.

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Mihai Stoica, detalii din culise: „Cel mai complicat transfer”

Președintele CA de la FCSB a dezvăluit că îl urmărea pe jucătorul născut la Lille încă din iarnă.

„Eu lucrez cu un scouter de foarte mare valoare din Franţa. În iarnă, cu toţii au fost de acord că e un jucător de mare valoare şi să-l luăm. Sochaux trăgea la promovare, nu se punea problema să-l luăm.

Din clipa aia, am văzut toate meciurile pe care Sochaux le-a jucat, am descoperit şi alţi jucători. El a fost printre protagonişti la toate meciurile.

Am abandonat pista, am reluat-o din întâmplare. Gigi mi-a zis: «Ia-l, că te aud vorbind așa mult de el».

Cel mai complicat transfer pe care l-am făcut vreodată! Au fost multe obstacole.

El este exact profilul lui Eden Hazard, un jucător care poate ocupa toate poziţiile în spatele vârfului. Azi l-am văzut în antrenament pentru prima dată, a făcut o impresie fantastică.

Dacă va fi sănătos, sunt convins că va ajunge şi la naţionala Algeriei şi îi va fi plătită clauza. Sunt convins că va fi titular joi”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

FOTO. Aymen Boutoutaou a fost în tribune la meciul FCSB - FC Argeș

Galerie foto (8 imagini)

Aymen Boutoutaou la FCSB - FC Argeș FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Aymen Boutoutaou la FCSB - FC Argeș FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Aymen Boutoutaou la FCSB - FC Argeș FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Aymen Boutoutaou la FCSB - FC Argeș FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Aymen Boutoutaou la FCSB - FC Argeș FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Aymen Boutoutaou: „Sunt mândru să mă alătur acestui club foarte mare”

Prezent vineri seară pe stadion, la primul meci al sezonului pentru FCSB, jucătorul venit de la Sochaux a fost prezentat oficial sâmbătă, iar apoi a venit cu un scurt mesaj pentru suporteri.

Clipul publicat de FCSB a fost filmat de jucător chiar pe Stadionul Steaua, la partida cu FC Argeș.

„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte, foarte mare. FCSB, luptăm împreună!”, a spus noul jucător al echipei, într-un clip postat de club pe Instagram.

La final, Boutoutaou a spus câteva cuvinte și în limba română: „Vă aștept la meci”.

În sezonul precedent, Boutoutaou a bifat 37 de apariții în tricoul lui Sochaux, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere șase pase decisive.

Anterior, la Valenciennes, mijlocașul a adunat 128 de meciuri, 17 goluri și cinci assisturi.

La nivel de transferuri, formația patronată de Gigi Becali i-a mai prezentat oficial doar pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore.

VIDEO FCSB - FC Argeș 2-0, Bîrligea a marcat primul gol al sezonului pentru roș-albaștri

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