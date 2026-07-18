Noi sosiri la FCSB Mihai Stoica dezvăluie încă un transfer: „Suntem destul de aproape” + Ce se întâmplă cu Denis Drăguș +37 foto
Mihai Stoica
Superliga

Noi sosiri la FCSB Mihai Stoica dezvăluie încă un transfer: „Suntem destul de aproape” + Ce se întâmplă cu Denis Drăguș

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 22:17
  • Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat noi transferuri la FCSB, după succesul cu FC Argeș, 2-0.
  • Președintele Consiliul de Administrație al roș-albaștrilor a vorbit și despre situația lui Mihai Popescu (33 de ani).
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Mihai Stoica a evidențiat jocul echipei din meciul cu FC Argeș, în ciuda problemelor de efectiv cu care s-a confruntat Marius Baciu și a confirmat că tehnicianul va mai primi întăriri.

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FCSB - FC ARGEȘ 2-0. Mihai Stoica a anunțat noi transferuri

„În condițiile date, faptul că nu aveam bancă, faptul că lipseau mulți jucători din varii motive: unii nu erau încă legitimați, ceilalți nu erau încă pregătiți, alții erau accidentați, alții netransferați încă, rezultatul este foarte bun.

Modul în care antrenorii au gândit jocul acesta și felul în care jucătorii l-au abordat au fost excepționale.

Au fost perioade de dominare ale Piteștiului, ceea ce nu s-a întâmplat anul trecut, când noi dominam și ei marcau. Acum a fost exact invers. Am avut și ocazii, nu au fost doar cele două faze fixe din care am marcat.

Primul gol e capodoperă, nu numai execuția lui Octavian Popescu, ci și excepționala lovitură de cap a lui Daniel Bîrligea.

Revelația partidei a fost Radunovic care a jucat pe o poziție care nu îi este familiară și a făcut-o foarte bine. Nu mai jucase acolo.

Știu că Octavian Popescu a fost ales omul meciului, dar pentru mine a fost Cisotti, care a făcut un efort extraordinar și care, la 33 de ani, continuă să sfideze vârsta și să joace la cel mai înalt nivel meci de meci”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (37 imagini)

FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
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Mihai Stoica, despre sitația lui Mihai Popescu: „Sunt păreri diferite, sper din toată inima să fie bine”

În ultimele zile au existat temeri că fundașul central de 33 de ani ar fi suferit o nouă ruptură de ligamente încrucișate, însă situația este mult mai puțin gravă.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, a fost vorba doar despre o sperietură. Mihai Popescu se confruntă cu o inflamație a ligamentelor, diagnostic primit după efectuarea unui tratament PRP, fără să existe o nouă ruptură.

Mihai Stoica a vorbit și el despre situația stoperului, dezvăluind că FCSB se află în discuții avansate cu un fundaș central.

De asemenea, oficialul a anunțat că roș-albaștrii nu au renunțat nici la transferul lui Denis Drăguș (26 de ani).

„Profesorul Mariani, unde a făcut operația, susține că nu trebuie o altă intervenție și că, cu o infiltrație și după un consult clinic făcut de dumnealui la Roma, crede că poate să joace în continuare.

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (9 imagini)

Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Mihai Popescu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Sunt păreri diferite, sper din toată inima să fie bine, dar chiar și în situația asta noi mai avem nevoie de un fundaș central pentru că Ngezana va veni în septembrie, nu știm exact când. Nu poți niciodată să anticipezi cum va veni.

De regulă forma sportivă nu se recapătă atât de ușor, mai ales când e vorba de un fundaș central, acolo unde orice eroare, Doamne ferește! se scoate în evidență.

Deci suntem acum în discuții, cred că suntem destul de aproape cu un fundaș central cu experiență. Tot străin.

Mai vine sigur un fundaș central, va mai veni 100% un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea, doar că acolo trebuie să fim pregătiți doar cu backup, că prioritatea numărul unu rămâne Denis Drăguș”, a concluzionat Mihai Stoica.

  • În această perioadă de mercato, FCSB a parafat trei transferuri. Este vorba de Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen, Eddy Gnahore (32 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo și Aymen Boutoutaou (25 de ani),  jucător ofensiv venit de la Sochaux.

VIDEO FCSB - FC Argeș 2-0, Bîrligea a marcat primul gol al sezonului pentru roș-albaștri

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