Chivu a răbufnit la antrenament VIDEO.  Enervat de un grup de suporteri ai Interului: „La dracu', nu mai vreau să aud asta!”

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul Interului, a răbufnit la adresa câtorva membri ai fan clubului italienilor.

Prezenți pe margine la un antrenament al „nerazzurrilor”, unii dintre fani l-au iritat pe tehnicianul român.

Inter Milano a efectuat un antrenament miercuri sub comanda lui Cristi Chivu, iar antrenorul român a fost enervat de reacțiile fanilor.

Cristi Chivu: „La dracu, nu vreau să mai aud asta!”

Sesiunea de pregătire a Interului nu a fost deschisă pentru public, însă au putut participa câțiva reprezentanți ai sponsorilor și membri ai fan clubului.

După un gol înscris de Lautaro Martinez, cineva a strigat de pe margine: „Să dai așa și duminică”, moment în care Chivu a răbufnit:

„Vă rog să-i respectați pe cei care muncesc. Nu vreau să aud de duminică, de nimic din aceste lucruri. Dacă nu, atunci mergeți la Milanello (centrul de antrenament al lui AC Milan). Aici se muncește, se greșește și se învață. La dracu'!”, a strigat Chivu către cei aflați la margine.

Inter se pregătește pentru deplasarea de la Cagliari, sâmbătă, de la 21:45, iar marți „nerazzurrii” primesc vizita celor de la Slavia Praga, în Liga Campionilor, de la 22:00.

