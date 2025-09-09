Revine Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar putea juca în meciul cu Csikszereda. Ce se întâmplă cu Radunovic și Alibec

Mihai Stoica (60 de ani) a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).

Președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB a vorbit și despre Risto Radunovic (33 de ani) și Denis Alibec (34 de ani).

a vorbit și despre Risto Radunovic (33 de ani) și Denis Alibec (34 de ani). Csikszereda - FCSB se joacă duminică, 14 septembrie, și este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:30.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în derby-ul CFR - FCSB 2-2, iar diagnosticul a fost leziune musculară.

Atacantul a ieșit din calculele lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru și a plecat la Belgrad pentru a se tratata la Marijana Kovacevic.

Mihai Stoica: „Bîrligea este bine, cred că este apt pentru meciul de duminică”

Invitat în studioul Prima Sport, oficialul celor de la FCSB a anunțat că Bîrligea este aproape recuperat și va putea evolua în meciul cu Csikszereda.

Denis Alibec este și el pregătit pentru meciul de duminică, însă nu se poate spune același lucru și despre Risto Radunovic

„Bîrligea a fost la Belgrad, a venit sâmbătă. Este bine, cred eu că este apt pentru meciul de duminică de la Miercurea Ciuc.

Radunovic, probabil că nu va fi pentru meciul acesta. Abia vineri vine în țară. Și el a făcut recuperare la Belgrad, dar nu la Marijana, la alt medic. Unul care a rezolvat problema asta pentru o legendă a fotbalului muntenegrean, Stefan Savic, i l-a recomandat și așteptăm să vină de acolo, dar nu cred că va fi apt.

Alibec se antrenează normal”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Înaintea partidei de la Miercurea Ciuc, FCSB ocupă locul 13, cu 6 puncte, după primele opt etape.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport