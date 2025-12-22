Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi” +12 foto
Denis Alibec/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 12:38
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 12:41
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).

Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, după transferul de la Farul Constanța, însă nu a dat randamentul așteptat de oficialii campioanei.

Atacantul s-a confruntat cu mai multe accidentări pe parcursul acestei perioade și, recent, a mers să se opereze fără să anunțe staff-ul clubului.

Mihai Stoica: „Probabil că ne vom despărți în iarnă”

Fără meci oficial de două luni, Denis Alibec pare să aibă zilele numărate la FCSB.

Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii iau în calcul să se despartă în iarnă de fotbalistul în vârstă de 34 de ani.

„Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi. I-am spus care e gândirea noastră, n-a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist, chiar dacă într-adevăr a avut o perioadă cu accidentări multe.

Nu e nici vina lui, nici vina noastră, așa a fost să fie. A fost chimie, din nefericire au fost accidentările care l-au ținut departe și când a revenit, revenise și Bîrligea, a fost și situația de așa natură, a prins minute puține, după aia s-a operat și s-a închis”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fanatik Superliga”.

13 meciuri
a jucat Denis Alibec în acest sezon pentru FCSB: a marcat un gol și a reușit două pase decisive
Denis Alibec la FCSB
Denis Alibec la FCSB

Galerie foto (12 imagini)

Denis Alibec si Marius Sumudica la Astra Denis Alibec premiat alaturi de Florin Nita si Gabi Tamas Denis Alibec vs Paul Pogba.jpg Denis Alibec campion cu FCSB Denis Alibec si Mihai Popescu la Farul.jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica liga 1 Denis Alibec fcsb superliga
