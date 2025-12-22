Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).

Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, după transferul de la Farul Constanța, însă nu a dat randamentul așteptat de oficialii campioanei.

Atacantul s-a confruntat cu mai multe accidentări pe parcursul acestei perioade și, recent, a mers să se opereze fără să anunțe staff-ul clubului.

Mihai Stoica: „Probabil că ne vom despărți în iarnă”

Fără meci oficial de două luni, Denis Alibec pare să aibă zilele numărate la FCSB.

Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii iau în calcul să se despartă în iarnă de fotbalistul în vârstă de 34 de ani.

„Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi. I-am spus care e gândirea noastră, n-a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist, chiar dacă într-adevăr a avut o perioadă cu accidentări multe.

Nu e nici vina lui, nici vina noastră, așa a fost să fie. A fost chimie, din nefericire au fost accidentările care l-au ținut departe și când a revenit, revenise și Bîrligea, a fost și situația de așa natură, a prins minute puține, după aia s-a operat și s-a închis ”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fanatik Superliga”.

13 meciuri a jucat Denis Alibec în acest sezon pentru FCSB: a marcat un gol și a reușit două pase decisive

