„El vrea să le facă pe toate!” Fostul căpitan al lui Dinamo îl atacă pe  Andrei Nicolescu: „S-a făcut o românească!”

Giani Kiriță (49 de ani), fostul căpitan al „câinilor”, a vorbit despre perioada slabă prin care trece echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani). Kiriță a criticat dur și conducerea clubului Dinamo, Andrei Nicolescu fiind ținta acestuia.

În urma egalului înregistrat sâmbătă, Dinamo a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și se află pe ultimul loc în play-off, cu 27 de puncte.

Giani Kiriță: „ S-a făcut o românească!”

Giani Kiriță și-a exprimat nemulțumirea cu privire la modul cum a fost gestionată situația la Dinamo în acest sezon.

„Din păcate, nu am câștigat și continuăm seria neagră. Consider că noi, cei care am câștigat trofee și am făcut performanță la Dinamo, avem dreptul să ne dăm cu părerea. Și nu vorbim cu răutate.

Eu am spus încă de la finalul sezonului trecut că anul acesta Dinamo nu trebuie să mai fie ciuca bătăilor în play-off. Am spus că trebuie să aducă jucători de valoare. Sigur, în sezonul regulat te descurci, dar în play-off este cu totul și cu totul altceva. Este alt fotbal. Din păcate, nu s-a făcut asta.

S-a zis «Mergem așa, vedem ce facem. Mai cârpim cu un jucător». S-a făcut o românească! Este foarte greu așa. Și, din păcate, unii nu înțeleg.

Sper să batem și noi pe cineva în acest play-off, să avem măcar o victorie. Acum, pentru Dinamo, singurul obiectiv mai poate fi Cupa României. Dar și acolo este foarte, foarte greu”, a declarat Giani Kiriță, conform gsp.ro.

Ar fi foarte bine ca Dinamo să câștige Cupa, chiar dacă este foarte greu. Asta ar duce lumea la stadion și ar obliga conducerea să transfere jucători buni pentru cupele europene. Giani Kiriță

Giani Kiriță a evoluat pentru Dinamo în perioada 1998 - 2003.

Giani Kiriță, critici la adresa lui Nicolescu: „Noi ne-am câștigat dreptul să vorbim”

Kiriță l-a criticat mai apoi pe Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo.

„Când vorbim de Dinamo, unii încep să se supere și spun că nu ai dreptul să faci asta. O iau personal. Și aici mă refer la cei din conducerea clubului. Dar uite că noi, cei care am câștigat trofee cu Dinamo, am avut dreptate în ceea ce am spus.

Noi ne-am câștigat dreptul să vorbim. Nicolescu spunea când a venit la club că legendele nu au loc la Dinamo. Dar toți cei care am făcut ceva pentru Dinamo avem voie să vorbim despre ce vedem.

Iar când situația este rea, nu ai cum să vorbești de bine. Când Dinamo câștiga și era bine, toți am lăudat echipa. Dar toți dinamoviștii vedeam că trebuie întăriri.

Ai nevoie de 3-4 jucători noi pentru a te bate la campionat și Cupă. Dar jucători care să aducă plus valoare, nu unul care să fie accidentat, unul care nu a mai jucat de câteva luni sau unul care pleacă după 6 luni.

Eu am mai spus asta și nu cu răutate, am spus-o cu sufletul. Până acum, să vorbesc așa dur, am vrut să menajez. Dar acum trebuie să o fac. Eu mereu am pus suflet pentru Dinamo, mereu. Așa că acum trebuie să vorbesc”, a mai adăugat Kiriță.

„La Dinamo, se pare că doar Nicolescu are voie să vorbească”

Giani Kiriță a continuat să-l judece pe Nicolescu:

„Am văzut că Nicolescu s-a luat și de legende, a vorbit de Vaișcovici. Păi nu ai voie să faci asta! Generația aceea este de legendă pentru Dinamo. Eu nu mă consider legendă.

Sunt un jucător care a reprezentat echipa, care băga capul în gheata adversarului când auzea că este încurajat de fani și apoi mă urcam pe gard și cântam cu ei. Iar acum spun ce văd. Că dacă era bine, eram tot pe garduri și cântam cu fanii. Îmi spun părerea, una avizată, pentru că am 5 trofee la acest club.

La Dinamo, se pare că doar Nicolescu are voie să vorbească. El vrea să le facă pe toate. El vorbește, el decide transferurile, el face meniul la Săftica.

Și parcă la Dinamo nu mai sunt «câini roșii». Parcă și jucătorilor le este frică să vorbească după meciuri. Noi ieșeam mereu și puneam presiune. Dinamo este acum o echipă cuminte.

Este nevoie de agresivitate, nu de bichoni. Noi eram pitbulli! Dar la Dinamo se pare că nimeni nu are voie să vorbească. Doar el. Mi-e frică să nu-l văd și pe la vreun reality show sau ceva de genul acesta. Este peste tot, doar el.

Eu spun ce văd, îmi dau cu părerea. Nu-l atac pe domnul Nicolescu. Dacă vrea să înțeleagă, atunci este bine. Dacă nu, iarăși bine. El trebuie să aducă în club oameni care au făcut ceva pentru această echipă, care știu spiritul clubului. Și sunt foarte mulți.

O mișcare foarte bună a fost aducerea lui (Florentin) Petre. Galeria lui Dinamo se identifică cu el și este foarte important. Dar trebuie altceva. Și trebuie jucători de mare valoare”, a încheiat Giani Kiriță.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport