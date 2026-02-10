„Bergodi va primi o amendă” Decizia conducerii clubului U Cluj în privința antrenorului + Replică pentru Iuliu Mureșan

Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi (61 de ani) , după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3.

clubului U Cluj, a comentat situația lui Cristiano Bergodi , după ieșirea nervoasă pe care a avut-o în finalul meciului cu CFR, scor 2-3. Oficialul „studenților” i-a oferit și o replică lui Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR-ului, după ultimele declarații ale acestuia.

Derby-ul Clujului, care a avut loc sâmbătă, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

Radu Constantea, despre Cristiano Bergodi: „Este deja într-o perioadă de suspendare”

Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a vorbit despre situația lui Cristiano Bergodi, antrenorul echipei, după incidentele din meciul cu CFR Cluj.

„Cristiano Bergodi este deja într-o perioadă de suspendare și nu se pune problema să stea pe bancă la următorul meci.

Staff-ul tehnic își va stabili atribuțiile de acum înainte (n.r. - cât timp Bergodi va fi suspendat)”, a declarat oficialul clubului U Cluj, conform digisport.ro.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR a învins-o pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

Radu Constantea, răspuns pentru Iuliu Mureșan: „Nu știu ce a văzut”

Radu Constantea i-a oferit și un răspuns omologului său de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, după ultimele declarații ale acestuia.

Mureșan a spus că Bergodi voia să intre pe teren încă din minutul 85 pentru a se duce către Andrei Cordea, lucru contrazis de președintele lui U Cluj.

„O să urmeze ședința Comisiei de Disciplină, dar vom prezenta și noi argumentele noastre. Ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie una minimă prevăzută de regulament.

În spațiul public au apărut niște informații care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi pare rău că domnul Mureșan a ieșit cu niște declarații care nu sunt reale. Vorbește de minutul 85, care nu există.

Până la faza când Andrei Cordea începe să-i adreseze cuvinte suburbane domnului Bergodi, undeva prin minutul 92:40 - 92:45, nu a făcut nimic.

Atunci vedem prima reacție a lui Cristiano Bergodi. După acea fază, la aproximativ 30 de secunde, jucătorul Cordea continuă și mai arată încă o dată semne obsene în direcția antrenorului nostru.

Nu știu ce a văzut domnul Mureșan, că nu există acel minut 85. Nu e adevărat, e vorba despre un minut jumătate cât Cristiano Bergodi a fost agitat.

E clar că nu susținem ceea ce s-a întâmplat și i-am transmis domnului Bergodi că va primi o amendă. Trebuie văzut și factorul declanșator.

A înțeles și dânsul imediat (n.r. - Bergodi), a fost supărat. Trebuie să fie un exemplu. A existat un comportament suburban al jucătorului de la CFR (n.r. - Andrei Cordea) și nu trebuie să existe asta pe terenul de fotbal. E foarte important de precizat că acel minut 85 despre care s-a vorbit în presă nu a existat”, a mai spus Radu Constantea.

Bergodi a intrat de multe ori în teren în timpul meciului. Dacă îi dădeau de atunci galben, poate îl potoleau. În minutul 85, el a vrut să meargă în teren la Cordea. Cordea s-a contrat cu Nistor, nu cu el. Meleul a fost provocat de Bergodi, nu de jucători Iuliu Mureșan, după meciul dintre CFR Cluj - U Cluj, 3-2

Cristiano Bergodi a oferit, luni, o primă reacție legată de motivul de la care ar fi pornit conflictul cu mijlocașul Andrei Cordea.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau

a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

a comite alte violențe asupra altei persoane Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei

sau mai multe persoane.

sau mai multe persoane. Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.

Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i

despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport