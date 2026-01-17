- Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.
- Crâsnic a antrenat 6 din cei 7 sportivi români care au cucerit aurul olimpic.
Deși în calitate de sportiv nu a reușit să ajungă la Jocurile Olimpice, acest lucru s-a schimbat când a devenit antrenor.
Cariera de tehnician a lui Ioan Crâsnic a durat peste 3 decenii, timp în care a reușit performanțe incredibile.
A murit Ioan Crâsnic. Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani
Decesul singurului antrenor antrenor român care a participat la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice a fost anunțat de Federația Română de Lupte.
„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte.
A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant”, se arată în comunicatul Federației Române de Lupte.
„Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”.
Cariera lui Ioan Crâsnic
Ioan Crâsnic, originar din Caraș Severin, a început să practice lupte la Timișoara și în anul 1949 câștiga primul titlu național.
Performanța a repetat-o timp de 3 ani, iar în 1952, la un concurs desfășurat între țările din fostul bloc comunist, a ajus până în finală, fiind înfrânt de maghiarul Iosif Gal.
Ioan Crâsnic nu a participat la Jocurile Olimpice din calitate de jucător și consideră că acest lucru s-a întâmplat din cauza sistemului opresiv din România anilor '50.
„Din cauza politicii unora dintre rudele mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport”, a spus Ioan Crâsnic, potrivit gsp.ro.
În calitate de antrenor, a obținut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Roma din 1960. Rezultatele nu au întârziat să apară pentru că Ioan Crâsnic și-a trecut în palmares o medalie de aur, grație succesului obținut de Dumitru Pârvulescu la categoria 52 de kg.
La edițiile de la Tokyo și Ciudad de Mexico, nu a obținut nicio medalie de aur, însă i-a coordonat pe Pârvulescu, Cernea, Bularcă și Martinescu spre podiumul competițiilor.
În 1972, la Jocurile Olimpice de la Munchen, a obținut 2 medalii de aur, prin Nicolae Martinescu, la categoria de 98 de kg, și Gheorghe Berceanu, la categoria de 48 de kg.
I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare Ioan Crâsnic
Tot la ediția de la Munchen a fost martorul atentatului terorist de la hotelul în care era cazat lotul Israelului, întrucât delegația României se afla vis-a-vis.
Ioan Crâsnic a bifat toate edițiile Jocurilor Olimpice până în 1992, cu excepție fiind cea de la Seul, din 1988.
Atunci, legendarul antrenor a lipsit din cauza unei operații pentru litiaza biliară. Atunci, a lipsit la singura medalie de aur obținută de un luptător român al anilor '80: Ioan Grigoraș.
Solicitat de selecționata Marocului și întâlniri cu Regele Hassan al II-lea
După Jocurile Olimpice de la Barcelona a încheiat colaborarea cu delegația României. Totuși, prin intermediul Federației României de Lupte, a fost solicitat să conducă delegația Marocului.
Ioan Crâsnic a acceptat provocarea după o serie de întâlniri cu Regele Hassan al II-lea.
La Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, performanțele Marocului au fost modeste. Cele mai bune clasări au fost pe locurile 7 și 8, însă românul a fost foarte apreciat.