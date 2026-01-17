A murit Ioan Crâsnic. Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani

Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.

Crâsnic a antrenat 6 din cei 7 sportivi români care au cucerit aurul olimpic.

Deși în calitate de sportiv nu a reușit să ajungă la Jocurile Olimpice, acest lucru s-a schimbat când a devenit antrenor.

Cariera de tehnician a lui Ioan Crâsnic a durat peste 3 decenii, timp în care a reușit performanțe incredibile.

Decesul singurului antrenor antrenor român care a participat la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice a fost anunțat de Federația Română de Lupte.

„Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte.

A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant” , se arată în comunicatul Federației Române de Lupte.

„Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”.

Cariera lui Ioan Crâsnic

Ioan Crâsnic, originar din Caraș Severin, a început să practice lupte la Timișoara și în anul 1949 câștiga primul titlu național.

Performanța a repetat-o timp de 3 ani, iar în 1952, la un concurs desfășurat între țările din fostul bloc comunist, a ajus până în finală, fiind înfrânt de maghiarul Iosif Gal.

Ioan Crâsnic nu a participat la Jocurile Olimpice din calitate de jucător și consideră că acest lucru s-a întâmplat din cauza sistemului opresiv din România anilor '50.

„Din cauza politicii unora dintre rudele mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport” , a spus Ioan Crâsnic, potrivit gsp.ro.

În calitate de antrenor, a obținut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Roma din 1960. Rezultatele nu au întârziat să apară pentru că Ioan Crâsnic și-a trecut în palmares o medalie de aur, grație succesului obținut de Dumitru Pârvulescu la categoria 52 de kg.

La edițiile de la Tokyo și Ciudad de Mexico, nu a obținut nicio medalie de aur, însă i-a coordonat pe Pârvulescu, Cernea, Bularcă și Martinescu spre podiumul competițiilor.

În 1972, la Jocurile Olimpice de la Munchen, a obținut 2 medalii de aur, prin Nicolae Martinescu, la categoria de 98 de kg, și Gheorghe Berceanu, la categoria de 48 de kg.

I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare Ioan Crâsnic

Tot la ediția de la Munchen a fost martorul atentatului terorist de la hotelul în care era cazat lotul Israelului, întrucât delegația României se afla vis-a-vis.

Ioan Crâsnic a bifat toate edițiile Jocurilor Olimpice până în 1992, cu excepție fiind cea de la Seul, din 1988.

Atunci, legendarul antrenor a lipsit din cauza unei operații pentru litiaza biliară. Atunci, a lipsit la singura medalie de aur obținută de un luptător român al anilor '80: Ioan Grigoraș.

Solicitat de selecționata Marocului și întâlniri cu Regele Hassan al II-lea

După Jocurile Olimpice de la Barcelona a încheiat colaborarea cu delegația României. Totuși, prin intermediul Federației României de Lupte, a fost solicitat să conducă delegația Marocului.

Ioan Crâsnic a acceptat provocarea după o serie de întâlniri cu Regele Hassan al II-lea.

La Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, performanțele Marocului au fost modeste. Cele mai bune clasări au fost pe locurile 7 și 8, însă românul a fost foarte apreciat.

