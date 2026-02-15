Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte”

Farul - Rapid 3-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de la Constanța.

Tehnicianul giuleștenilor pune înfrângerea pe seama poziționării greșite la golurile Farului și pe lipsa echilibrului defensiv, asupra căruia a insistat și în partidele precedente.

Farul - Rapid 3-1 . Costel Gâlcă: „Nu am avut un echilibru defensiv”

„E o echipă care e agresivă (n.r. - Farul), care verticalizează și adevărul e că au câștigat mult mingi, mai ales pe mingea a doua.

Au știut să țină de minge, ne-au prins și prost poziționați.

N-am stat bine, tot timpul ziceam să avem un echilibru defensiv, nu l-am avut, am fost prinși des unu contra unu.

Au marcat trei goluri. Sincer, știam ce fac, știam cum joacă, dar e greu când tu nu ai un marcaj preventiv pe pozițional. Am lăsat multe faze, am urcat, ne-au prins unu contra unu. Marcajul preventiv avut în alte meciuri nu l-am avut și astăzi.

Au jucat cu doi atacanți și a fost greu să te aperi. Cu toate că după am avut ocazii de gol, nu am avut nici acea inspirație în fața porții. Pentru că unele situații au fost foarte clare.

Am spus mereu că oriunde mergem ne dorim să câștigăm. Dar nu e ușor. Cu nicio echipă n-am câștigat ușor, iar campionatul e strâns”, a declarat Costel Gâlcă după meci, la Prima Sport.

Costel Gâlcă, ironic legat de meciul cu Dinamo

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit în continuare despre dezamăgirea suporterilor după ultimele rezulate.

„Sunt supărați suporterii, am spus mereu că merită mai mult, vin mereu după noi și e dezamăgire mare că nu câștigăm”.

Întrebat și despre meciul următor, derby-ul cu Dinamo, Gâlcă a transmis: „Un meci ușor, ca toate celelalte… Sunt ironic, normal. Un meci ca toate de până acum din campionat, trebuie să ne recuperăm și să abordăm meciul cum trebuie”.

VIDEO. Golul marcat de Ișfan în Farul - Rapid 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport