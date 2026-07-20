„Hai să trecem de Auda” Mihai Stoica, prudent după tragerea la sorți: „Anul trecut ne-a scos Shkendija” + FCSB așteaptă 3 jucători +37 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Hai să trecem de Auda” Mihai Stoica, prudent după tragerea la sorți: „Anul trecut ne-a scos Shkendija” + FCSB așteaptă 3 jucători

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 22:14
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre tragerea la sorți din Conference League.
  • Oficialul roș-albaștrilor a oferit detalii și despre planurile de transfer ale campioanei României.
  • Partida FCSB - Auda va avea loc pe joi, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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FCSB o va întâlni pe Auda, din Letonia, în turul al doilea preliminar al Conference League, iar dacă va trece mai departe va juca în turul 3 cu învingătoarea dublei dintre Aluminij și Dinamo City.

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Mihai Stoica, după tragerea la sorți: „Ne-au mutat ăștia în Europa League, fără să știm”

La tragerea la sorți, FCSB putea da peste adversari dificili, printre care învinsa dintre Benfica și St. Gallen, Qarabag, CSKA Sofia sau învinsa dintre Hajduk Split și Pafos. O altă variantă era câștigătoarea dublei Aluminij - Dinamo City.

Mihai Stoica a recunoscut că nivelul posibililor adversari l-a surprins.

„Nu ai cum să alegi asemenea meciuri. Când le-am văzut, nu-mi venea să cred. Ne-au mutat ăștia în Europa League fără să știm.

Partea proastă este că toată lumea spune că anul trecut am picat cu Qarabag, dar noi n-am picat cu Qarabag, pentru că ne-a scos Shkendija (n.r. - scor 1-3 la general).

Hai să trecem de Auda și după aceea mai vedem”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. FCSB - FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă din Liga 1

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FCSB mai vrea trei transferuri

Mihai Stoica a oferit detalii și despre situația lotului pentru cupele europene. Regulamentul permite cluburilor să adauge doi jucători pe lista UEFA înaintea următorului meci.

Oficialul FCSB a explicat că roș-albaștrii mai au locuri disponibile pe lista A și speră să înregistreze doi fotbaliști în timp util.

„Două locuri sunt disponibile. Regulamentul s-a schimbat. Înainte aveai voie să faci o singură modificare cu 24 de ore înainte. Noi jucăm joi, pe 23. Până pe 22, la ora 23:59, ora Europei Centrale, putem să adăugăm doi jucători pe listă.

Noi, la ora actuală, avem pe lista A 23 de locuri disponibile, pentru că Răzvan Udrea și Octavian Popescu sunt jucători formați de club.

Mai avem 21 de locuri pentru jucători care nu sunt formați de club. În acest moment, dintre cele 23 de locuri, avem ocupate 19”, a explicat Mihai Stoica.

Pe Luca Stancu nu îl putem legitima încă. Îl putem legitima doar dacă devine jucător liber. Încercăm să aducem. Nu este foarte ușor să aducem până miercuri doi jucători, să treacă și examenul medical și să obțină cartea verde. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că echipa mai așteaptă trei jucători.

„Cu unul cred că este aproape rezolvat, iar cu altul suntem în negocieri avansate. Este vorba despre un fundaș central și un mijlocaș.

Și un atacant va veni cu siguranță până la sfârșitul săptămânii viitoare, zic eu”, a mai spus Mihai Stoica.

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