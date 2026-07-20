Un copil de 13 ani a murit în noaptea de duminică spre luni, la Ciudad Rodrigo, în provincia Salamanca.

O parte a unei fântâni s-a prăbușit în timp ce sute de suporteri sărbătoreau câștigarea Cupei Mondiale de către Spania.

Tot în noaptea finalei, la Sonseca, în provincia Toledo, un tânăr de aproximativ 20 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce urmărea meciul.

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Incidentul în care și-a pierdut viața copilul de 13 ani s-a produs la fântâna din Glorieta del Arbol Gordo, unul dintre locurile în care suporterii se adunaseră pentru a sărbători triumful Spaniei.

Un copil de 13 ani a murit în timpul celebrărilor după câștigarea Campionatului Mondial

Primele apeluri la serviciul de urgență 112 din Castilla y Leon au fost înregistrate la ora locală 00:33, conform marca.com.

Copilul a fost transportat la centrul medical din Ciudad Rodrigo, însă medicii nu i-au mai putut salva viața.

Şi alte persoane ar fi fost rănite în urma prăbușirii. Autoritățile continuă să clarifice exact bilanțul și împrejurările în care structura a cedat.

Primăria din Ciudad Rodrigo a decretat trei zile de doliu oficial. Autoritățile locale au transmis condoleanțe familiei copilului și au anunțat arborarea drapelelor în bernă.

Un alt tânăr a murit la Sonseca

Tot în noaptea finalei, un alt incident tragic s-a produs la Sonseca, în provincia Toledo. Un tânăr de aproximativ 20 de ani a murit în timp ce urmărea meciul într-o piață din localitate.

Potrivit serviciului de urgență 112 din Castilla-La Mancha, tânărul a început să aibă convulsii în Plaza de la Virgen, în jurul orei 23:16. Echipajele medicale au încercat să-l resusciteze, însă acesta a murit la fața locului. Și în Sonseca au fost decretate trei zile de doliu oficial.

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