Critici pentru Lucescu Mihai Stoica, iritat că jucătorii de la FCSB sunt rezerve cu Austria: „Credeam că pentru astfel de meciuri i-a chemat”

Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după ce a văzut echipa de start pe care Mircea Lucescu o va trimite pe teren la partida cu Austria.

Naționala României își joacă astăzi ultima carte pentru a rămâne în joc pentru locul doi din grupa preliminară, care duce la barajul pentru CM 2026.

ROMÂNIA - AUSTRIA. Mihai Stoica: „ Nu-mi convine când pleacă jucătorii cu săptămânile și nu joacă”

Președintele CA de la FCSB este complet nemulțumit că Florin Tănase nu se află în primul „11” contra Austriei.

„Schimbările sunt drastice. Eu unul mă așteptam să apere Târnovanu. Nu joacă nici Tănase. Să dea Dumnezeu să fie bine, să fie alegerile inspirate.

Cert e că eu nu înțeleg următorul lucru. În ultimul meci în care Tănase a fost titular, meci oficial, el a deschis scorul, cu Cipru, 2-0. De atunci, el n-a mai prins echipa. A prins două minute, respectiv 6 minute. Mi se pare… în condițiile în care nu este Stanciu”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Credeam că Miculescu a fost chemat pentru astfel de meciuri”

Mai mult, oficialul celor de la FCSB nu înțelege de ce David Miculescu nu intră în planurile lui Lucescu:

„Mai am o chestie. Eu credeam că Miculescu a fost chemat pentru astfel de meciuri. Meciuri în care noi, teoretic, întâlnim un adversar mai puternic decât noi.

Austria, la cum s-a prezentat cu Cipru, nu pare deloc o echipă puternică. Austria cu Cipru a fost foarte slabă, Cipru trebuie să câștige. Dar, cu toate astea, mă gândeam că varianta la Dennis Man ar fi fost cineva cu valențe defensive, care să-l ajute și pe Rațiu.

Ei bine, varianta la Dennis Man e Moruțan, iar Miculescu e în tribună. Miculescu nu e jucător care să joace împotriva Moldovei sau a lui San Marino, nu. Acolo poți să joci cu Moruțan.

Nu-mi convine când pleacă jucătorii cu săptămânile la echipa naționala și nu joacă. Am avut 6 jucători pe banca de rezerve într-un meci”, a mai spus Stoica.

FOTO. Imagini dinaintea meciului România - Austria

