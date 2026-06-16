Schimbări majore la FCSB Mihai Stoica a dezvăluit ce pregătesc „roș-albaștrii”: „Trebuie să nimerești decarul” +71 foto
FCSB/ Foto: sportpictures.eu
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Schimbări majore la FCSB Mihai Stoica a dezvăluit ce pregătesc „roș-albaștrii”: „Trebuie să nimerești decarul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 23:34
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 00:05
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre planurile formației lui Marius Baciu (51 de ani) după plecarea lui Darius Olaru (28 de ani).
  • Oficialul roș-albaștrilor a explicat că FCSB ia în calcul schimbarea sistemului de joc.
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În acest moment, soluțiile interne pentru zona lăsată descoperită de Olaru sunt Juri Cisotti, Florin Tănase și Octavian Popescu.

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Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB ia în calcul schimbarea sistemului

„Ne gândim să aducem pe cineva în locul lui Olaru, dar și să schimbăm sistemul. Mie mi-a plăcut foarte mult România cu Țara Galilor în sistemul acesta, cu romb la mijloc, în 4-4-2. Un 4-3-1-2, care tot 4-4-2 e.

La momentul acesta i-am avea pe Tănase, Cisotti și Octavian Popescu, care pot juca pe poziția aceea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO: România – Ţara Galilor 2-1

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Oficialul de la FCSB a explicat că sistemul 4-3-1-2 ar schimba felul în care arată echipa în atac, pentru că nu ar mai exista extreme clasice.

„În 4-3-1-2 joci fără atacanți laterali. Anderson Ceara a jucat număr 10 mult timp, nu doar în partea dreaptă.

La el, în 4-2-3-1, văd o mare problemă defensivă. În 4-3-1-2 e complet diferit. Joci fără atacanți laterali, dar trebuie să nimerești decarul.

Joao Paulo e optar, Cisotti e optar, Tănase poate să fie optar. Închizător e Ofri Arad. Ne gândim și la o altă variantă. Eu aveam un jucător și credeam că o să-i placă și lui Gigi, dar nu i-a plăcut. Căutăm alții”, a mai spus Mihai Stoica.

Stoica a vorbit și despre posibilitatea revenirii lui Florinel Coman, dar a lăsat de înțeles că mutarea este greu de realizat.

Florinel trebuie să-și rezolve problema, dar eu cred că impresarul lui, care are foarte multe conexiuni, mai degrabă îl duce în alt campionat. Coman, dacă vine, în sistemul acesta, dacă este unul dintre cei doi atacanți… (n.r. -ar face ravagii) Mihai Stoica

Oficialul roș-albaștrilor a fost întrebat și despre David Miculescu, iar oficialul FCSB a explicat că îl vede atacant într-un sistem cu doi oameni în față.

FCSB are în plan și soluții pentru regula U21. Stoica a spus că Ricardo Pădurariu va fi testat, iar echipa ar putea schimba inclusiv sistemul defensiv.

„Strategia este în felul următor: vedem ce poate Ricardo Pădurariu, pentru că am putea să schimbăm și să jucăm cu trei fundași centrali. Avem fundași centrali de mare valoare, mult peste nivelul campionatului românesc.

În momentul în care ai trei fundași centrali, poți să joci cu un jucător de bandă dreapta și unul de bandă stânga.

Pădurariu poate juca în banda stângă, are foarte bune valențe ofensive, iar în partea dreaptă am luat un fundaș lateral foarte ofensiv din Franța”, a mai declarat Mihai Stoica.

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