„Merita mai mulți bani” Mihai Stoica, prima reacție după transferul lui Darius Olaru în Belgia: „Să mă ierte c-o spun, dar nu se compară” +12 foto
Darius Olaru/ FOTO: X@Union Saint Gilloise
Superliga

„Merita mai mulți bani” Mihai Stoica, prima reacție după transferul lui Darius Olaru în Belgia: „Să mă ierte c-o spun, dar nu se compară”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 21:56
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre plecarea lui Darius Olaru (28 de ani) la Royale Union Saint-Gilloise.
  • Mijlocașul a semnat un contract valabil până în 2030 cu gruparea belgiană.
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Gigi Becali a acceptat să renunțe la clauza de reziliere de 5 milioane de euro și va încasa 3 milioane de euro pentru fotbalistul venit în ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș.

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Mihai Stoica: „Nu există comparație între Olaru și ei”

Președintele CA de la FCSB a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Olaru și este convins că acesta se va impune în Belgia.

„În opinia mea, e un jucător de bani mai mulți, nu poți să nu ții cont că vrea să plece și să facă o schimbare.

Nu o să câștige mult mai mulți bani decât la noi, dar după 6 ani și jumătate merita altceva. Un campionat mai atractiv decât al nostru, e în vecinătatea campionatelor foarte tari.

Să ne gândim și la altceva. Este un fotbalist român de 28 de ani, care la echipa națională nu a avut realizările lui Ianis Hagi, spre exemplu, care are tot 28 de ani, dar a jucat în străinătate mult mai mult.

Olaru spunea și el că vrea să ajungă în Champions League, are șanse.

De lângă el au plecat Dennis Man, Florinel Coman, Moruțan, Cordea. Să mă ierte. Nu există comparație între Olaru și ei. El mereu a avut evoluții de excepție pentru noi.

Niciodată nu l-am văzut să aibă o atitudine greșită. A, că avea ieșiri, pentru că avea intrări, își dădea viața tot timpul. Și la antrenamente era la fel ca la meciuri.

Eu cred că l-a luat o echipă condusă de oameni care pricep foarte bine fotbalul. Nu știu dacă va face furori, dar va fi un jucător important la Royale Union.

Este un jucător căruia nu poți să-i reproșezi nimic din punct de vedere fotbalistic”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise
Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise

Galerie foto (12 imagini)

Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise. Fotografii: USG Instagram Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise Olaru, primele poze ca jucător la Union Saint-Gilloise
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Mesajul lui Darius Olaru după ce a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise

„Salutare fani ai Union, abia aștept să vă întâlnesc pe stadion și abia aștept să dau totul pentru aceste culori.

Am așteptat cu nerăbdare această zi de mult timp și abia aștept să înceapă presezonul. Sunt încântat să-mi întâlnesc coechipierii și sper să văd stadionul plin de fani.

Clubul mi-a făcut o impresie bună sezonul trecut. Sper să pot juca mult aici, să ajut echipa cu experiența mea și să câștigăm trofee”, a spus Darius Olaru.

4.5 milioane de euro
este cota lui Darius Olaru, potrivit transfermarkt.ro

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