„Mi-aș fi dorit un meci cu ei” Mihai Stoica ar fi vrut un duel FCSB - Steaua în Cupa României. Care e motivul

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit pe marginea disputei dintre Steaua și FCSB.

Oficialul campioanei României spune că și-ar dori o confruntare între cele două formații în Cupa României

Cele două formații nu s-au duelat niciodată într-un meci oficial.

Steaua nu poate promova deocamdată pe prima scenă, fiind club de drept public, finanțat de MApN. Are nevoie de un investitor privat.

Mihai Stoica: „Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupă”

Managerul lui FCSB a lansat și o provocare pentru steliști, legată de asistența la meciuri, care e foarte redusă în Ghencea, la meciurile de acasă ale lui CSA.

„(n.r. – dacă are vreo problemă ca CSA să promoveze) Nu se poate, că ne dezafiliază UEFA, nu e voie cu echipe departamentale în prima ligă.

Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupa României. Să vedem cine vine, cine nu vine.

Noi am avut meciuri cu 55.000 de spectatori și 200.000 de cereri de bilete. S-o facă și alții! Și atunci discutăm de valoarea unui brand”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik, potrivit prosport.ro.

UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua

Recent, UEFA a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.

Trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără legătură cu FCSB.

Înainte de această modificare, pe site-ul UEFA era afișată echipa cu numele „Steaua”, dar erau utilizate sigla și numele FCSB, deși reprezintă două entități diferite.

Asociația Steliștilor 1947, o organizație non-profit a fanilor, a trimis în ultimii ani mai multe sesizări și documente către UEFA, urmărind să determine această modificare.

Conflictul dintre Steaua și FCSB, care a început în 2011, își are originile în 2003, când Gigi Becali a preluat clubul.

CSA Steaua susține că deține numele, sigla și palmaresul până în 1998, iar instanțele au confirmat că FCSB nu poate revendica aceste drepturi.

