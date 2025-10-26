„Mi-aș fi dorit un meci cu ei” Mihai Stoica ar fi vrut un duel FCSB - Steaua în Cupa României. Care e motivul +6 foto
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit pe marginea disputei dintre Steaua și FCSB.
„Mi-aș fi dorit un meci cu ei" Mihai Stoica ar fi vrut un duel FCSB - Steaua în Cupa României. Care e motivul

Ștefan Neda
Publicat: 26.10.2025, ora 18:07
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit pe marginea disputei dintre Steaua și FCSB.
  • Oficialul campioanei României spune că și-ar dori o confruntare între cele două formații în Cupa României

Cele două formații nu s-au duelat niciodată într-un meci oficial.

Steaua nu poate promova deocamdată pe prima scenă, fiind club de drept public, finanțat de MApN. Are nevoie de un investitor privat.

Mihai Stoica: „Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupă”

Managerul lui FCSB a lansat și o provocare pentru steliști, legată de asistența la meciuri, care e foarte redusă în Ghencea, la meciurile de acasă ale lui CSA.

„(n.r. – dacă are vreo problemă ca CSA să promoveze) Nu se poate, că ne dezafiliază UEFA, nu e voie cu echipe departamentale în prima ligă.

Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupa României. Să vedem cine vine, cine nu vine.

Noi am avut meciuri cu 55.000 de spectatori și 200.000 de cereri de bilete. S-o facă și alții! Și atunci discutăm de valoarea unui brand”, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik, potrivit prosport.ro.

UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua

Recent, UEFA a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.

Trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără legătură cu FCSB.

Înainte de această modificare, pe site-ul UEFA era afișată echipa cu numele „Steaua”, dar erau utilizate sigla și numele FCSB, deși reprezintă două entități diferite.

Asociația Steliștilor 1947, o organizație non-profit a fanilor, a trimis în ultimii ani mai multe sesizări și documente către UEFA, urmărind să determine această modificare.

Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com
Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com

Steaua București apare pe site-ul oficial al UEFA drept câștigătoarea CCE din 1986. Foto: uefa.com
Foto
  • Conflictul dintre Steaua și FCSB, care a început în 2011, își are originile în 2003, când Gigi Becali a preluat clubul.
  • CSA Steaua susține că deține numele, sigla și palmaresul până în 1998, iar instanțele au confirmat că FCSB nu poate revendica aceste drepturi.

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
steaua bucuresti Cupa Romaniei suporteri Mihai Stoica fcsb
15:47
