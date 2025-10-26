- Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, cere răbdare din partea fanilor după remiza cu ultima clasată.
- Antrenorul oaspeților crede că tragerile de timp din L1 afectează prestațiile echipelor românești în cupele europene.
Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, deși Nsimba și Baiaram au avut ocazii mari.
Mirel Rădoi cere răbdare din partea fanilor: „Face parte din proces”
Mirel Rădoi consideră că echipa sa a avut un joc acceptabil la Clinceni, deși oltenii au pierdut 2 puncte.
„Nu pot fi foarte, foarte dezamăgit, evident că nu ne avantajează rezultatul, însă jocul nu pot să spun că m-a nemulțumit în totalitate.
Au fost ocazii foarte clare, la un moment dat și noi le-am făcut jocul ușor, dar știam că asta vor face, vor aglomera spațiile între compartimente, și trebuia să aducem centrări, cu mulți oameni în careu sau combinații rapide în zona centrală”, a spus Mirel Rădoi, la DigiSport.
Antrenorul celor de la Universitatea Craiova cere răbdare din partea suporterilor, întrucât mare parte din campionat nu s-a disputat:
„Nu cred că după o discuție cu suporterii și un 0-0 aruncăm tot ce s-a construit până acum sau că suntem în mare criză dacă nu câștigăm partida cu Rapid.
Ăsta e fotbalul, face parte dintr-un proces, nimeni nu știe cine va câștiga campionatul. Nu putem spune că rezultatul meciului cu Rapid va decide acest lucru.
E un drum lung, sunt sigur că vor mai fi răsturnări și meciuri de genul ăsta, unde Metaloglobus va câștiga punct și puncte, nu cred că în seara asta s-a schimbat ceva”.
Mirel Rădoi: „Nu știu cum să ne ridicăm măcar la nivelul lor”
Tehnicianul spune că scăderea timpului efectiv de joc din Liga 1 afectează prestațiile echipelor românești în cupele europene.
„Timpul efectiv de joc a scăzut după 13 etape. După 7 etape, unde câștigasem și noi un minut și 28 de secunde, am ajuns să ne întoarcem la 47 de minute.
Suntem aproape la egalitate cu Armenia, cu Moldova, evident că atunci când întâlnim Rakow, Noah, când vom întâlni Mainz, nu știu cum să ne ridicăm măcar la nivelul lor, nu zic să fim mai buni”, a declarat Mirel Rădoi.
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|13
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|UTA Arad
|13
|16
|11
|FCSB
|13
|13
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7