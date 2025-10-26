„Nu avem cum să nu ajungem în play-off” Miculescu și Dawa sunt siguri că FCSB își va reveni : „Asta trebuie să facem”

- David Miculescu (24 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani) sunt convinși că FCSB va reuși să se califice în play-off-ul Superligii.
- Fundașul francez este cu gândul la trofeul Ligii 1.
- FCSB - UTA Arad are loc astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Campioană en-titre a României, FCSB se află doar pe locul 11 în clasamentul, cu 13 puncte acumulate în 13 meciuri.
David Miculescu, convins că FCSB va prinde play-off-ul: „Sunt 100% că acolo vom fi”
David Miculescu a prefațat partida cu UTA Arad din etapa #14 a Ligii 1.
„Au avut foarte multe puncte, victorii, dar și egaluri multe, mai greu să piardă, dar până la urmă și noi avem o echipă foarte bună și, cum am spus, noi sper să ne revenim, să legăm victorii, să câștigăm”, a spus Miculescu într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.
Întrebat dacă FCSB va reuși calificarea în play-off, Miculescu a răspuns fără să stea pe gânduri.
„Trebuie să legăm câteva victorii, două, trei, și eu zic că vom fi acolo unde ne este locul. Știu că o să fim acolo, adică eu, sunt 100% că acolo vom fi. Nu avem cum, asemenea jucători, să nu ajungem în play-off”, a continuat atacantul de bandă.
Joyskim Dawa vrea încă un titlu în Superliga: „Avem o echipă bună”
În ciuda crizei prin care trece FCSB în acest sezon, Joyskim Dawa, fundașul „roș-albaștrilor”, mizează pe valoarea lotului și crede că echipa lui Charalambous va reuși să revină și să intre în lupta la titlu.
„Acum trebuie să ne concentrăm, cred, joc de joc, pentru a câștiga mai multe jocuri, pentru a avea mai multe puncte, dar cred că vom reveni în play-off.
Sunt sigur că ne vom lupta la titlu, sunt 100% sigur, pentru că avem calitatea, avem o bună echipă, vom reuși să revenim în vârf”, a spus Joyskim Dawa.
După 13 etape disputate din Liga 1, diferența dintre FCSB și liderul la zi, FC Botoșani, este de 15 puncte.
Clasamentul din Liga 1
|Poz
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|13
|28
|2
|Rapid
|13
|28
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|13
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|UTA Arad
|13
|16
|11
|FCSB
|13
|13
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|13
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7