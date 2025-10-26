„Nu avem cum să nu ajungem în play-off” Miculescu și Dawa sunt siguri că FCSB își va reveni : „Asta trebuie să facem”
David Miculescu FOTO: captură eAD)
Superliga

„Nu avem cum să nu ajungem în play-off” Miculescu și Dawa sunt siguri că FCSB își va reveni: „Asta trebuie să facem”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 17:09
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 17:09
  • David Miculescu (24 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani) sunt convinși că FCSB va reuși să se califice în play-off-ul Superligii.
  • Fundașul francez este cu gândul la trofeul Ligii 1.
  • FCSB - UTA Arad are loc astăzi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioană en-titre a României, FCSB se află doar pe locul 11 în clasamentul, cu 13 puncte acumulate în 13 meciuri.

„A fost trădare!” Patronul FCSB nu s-a abținut! Acuzații după meciul care l-a costat titlul: „Blat, s-au dat la o parte!”
Citește și
„A fost trădare!” Patronul FCSB nu s-a abținut! Acuzații după meciul care l-a costat titlul: „Blat, s-au dat la o parte!”
Citește mai mult
„A fost trădare!” Patronul FCSB nu s-a abținut! Acuzații după meciul care l-a costat titlul: „Blat, s-au dat la o parte!”

David Miculescu, convins că FCSB va prinde play-off-ul: „Sunt 100% că acolo vom fi”

David Miculescu a prefațat partida cu UTA Arad din etapa #14 a Ligii 1.

„Au avut foarte multe puncte, victorii, dar și egaluri multe, mai greu să piardă, dar până la urmă și noi avem o echipă foarte bună și, cum am spus, noi sper să ne revenim, să legăm victorii, să câștigăm”, a spus Miculescu într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat dacă FCSB va reuși calificarea în play-off, Miculescu a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Trebuie să legăm câteva victorii, două, trei, și eu zic că vom fi acolo unde ne este locul. Știu că o să fim acolo, adică eu, sunt 100% că acolo vom fi. Nu avem cum, asemenea jucători, să nu ajungem în play-off”, a continuat atacantul de bandă.

Joyskim Dawa vrea încă un titlu în Superliga: „Avem o echipă bună”

În ciuda crizei prin care trece FCSB în acest sezon, Joyskim Dawa, fundașul „roș-albaștrilor”, mizează pe valoarea lotului și crede că echipa lui Charalambous va reuși să revină și să intre în lupta la titlu.

„Acum trebuie să ne concentrăm, cred, joc de joc, pentru a câștiga mai multe jocuri, pentru a avea mai multe puncte, dar cred că vom reveni în play-off.

Sunt sigur că ne vom lupta la titlu, sunt 100% sigur, pentru că avem calitatea, avem o bună echipă, vom reuși să revenim în vârf”, a spus Joyskim Dawa.

După 13 etape disputate din Liga 1, diferența dintre FCSB și liderul la zi, FC Botoșani, este de 15 puncte.

Clasamentul din Liga 1

PozEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1328
2Rapid1328
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1318
9Universitatea Cluj1417
10UTA Arad1316
11FCSB1313
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1310
16Metaloglobus 147

Citește și

Reghecampf schimbă campionatul Decizie inedită în Africa! Țara în care va evolua echipa antrenorului român
Stranieri
15:02
Reghecampf schimbă campionatul Decizie inedită în Africa! Țara în care va evolua echipa antrenorului român
Citește mai mult
Reghecampf schimbă campionatul Decizie inedită în Africa! Țara în care va evolua echipa antrenorului român
Ronaldo, la borna 950! FOTO: Lusitanul, cu un pas mai aproape de obiectiv! E lider în Arabia Saudită, după încă un  gol marcat pentru Al-Nassr
Campionate
13:16
Ronaldo, la borna 950! FOTO: Lusitanul, cu un pas mai aproape de obiectiv! E lider în Arabia Saudită, după încă un gol marcat pentru Al-Nassr
Citește mai mult
Ronaldo, la borna 950! FOTO: Lusitanul, cu un pas mai aproape de obiectiv! E lider în Arabia Saudită, după încă un  gol marcat pentru Al-Nassr

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
fcsb superliga david miculescu Joyskim Dawa playoff
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share