Out de la FCSB Campioana ar fi luat o măsură drastică înainte de derby-ul cu CFR!
Denis Alibec/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Out de la FCSB Campioana ar fi luat o măsură drastică înainte de derby-ul cu CFR!

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 25.01.2026, ora 19:02
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 19:03
  • FCSB - CFR CLUJ. Denis Alibec (35 de ani), atacantul campioanei, ar urma să fie scos de pe lista pentru Liga 1.
  • FCSB - CFR Cluj se joacă azi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. Evoluțiile sale șterse l-au făcut pe Gigi Becali să ia o decizie radicală.

Denis Alibec ar urma să fie scos de pe lista de Liga 1

Criticat în nenumărate rânduri de patronul campioanei, atacantul revenit în această vară la formația roș-albastră ar urma să fie scos de pe lista de Liga 1, scrie fanatik.ro.

Astfel, dacă nu s-ar transfera, Alibec ar mai putea să joace pentru campioană doar în meciul cu Fenerbahce, din Europa League, și în Cupa României.

De la revenirea sa la FCSB, Denis nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, el fiind accidentat o bună perioadă, la începutul sezonului.

În tricoul „roș-albaștrilor”, în acest sezon, Denis Alibec a jucat 14 meciuri în toate competițiile, reușind o pasă de gol în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă a fazei principale din Europa League.

Fostul atacant de la echipa națională a marcat și un gol pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, în victoria cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1.

Gigi Becali, despre Alibec: „Se împiedica în minge”

Vineri, Gigi Becali declara că este gata să-l vândă pe Alibec în schimbul sumei de 200.000 de euro, după evoluția acestuia în înfrângerea categorică a celor de la FCSB, 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi, trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul, la mișto, la adversar”, a spus Becali pentru sursa citată.

500.000 de euro
este cota lui Denis Alibec, potrivit transfermarkt.ro

