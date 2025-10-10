„Taci din gură!”   Mihai Stoica, un nou discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan: „Nu, băiețică...” + Ce spune despre Radu și Târnovanu +10 foto
Mihai Stoica și Horațiu Moldovan FOTO: Montaj GOLAZO.ro
„Taci din gură!" Mihai Stoica, un nou discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan: „Nu, băiețică..." + Ce spune despre Radu și Târnovanu

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.10.2025, ora 19:59
Actualizat: 10.10.2025, ora 19:59
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre portarii de la echipa națională.
  • El a avut un discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan (27 de ani), goalkeeperul celor de la Real Oviedo.

După acțiunea echipei din luna septembrie, conducătorul campioanei a avut mai multe comentarii dure la adresa portarului.

Moldovan ar fi fost deranjat de comentariile la adresa sa, fapt care l-a scos din minți pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica, discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan: „Taci din gură”

Oficialul de la FCSB a fost foarte deranjat de declarațiile lui Horațiu Moldovan, de la finalul partidei cu Cipru, scor 2-2. Acesta a ținut să îl „taxeze” pe portar, deoarece consideră că acesta a venit în bătaie de joc la echipa națională.

„Eu n-am mai crezut niciodată că Horațiu Moldovan va apăra cu Cipru. Înțeleg că e ofuscat că am avut îndrăzneala să comentez ce a făcut el cu Canada.

După meciul cu Cipru, Horațiu Moldovan, rezerva de la Oviedo, a ieșit și a spus «Înțeleg că unii care nu au nicio treabă cu fenomenul spun că am greșit și se întâmplă oricui». Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui. Se întâmplă oricui vine în bătaie de joc la echipa națională.

Se întâmplă oricui să scape mingea în poartă, câteodată vine destul de uleioasă, dar să vrei să driblezi tu, când îi vezi pe ăia că sunt cam rachete, asta înseamnă că îți bați joc de echipa națională.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada

În momentul în care ți se pune cununa, trebuie să fii obișnuit să scoți cununa și să pui altceva pe cap, dar știi ce trebuie să pui pe cap? O glugă, să pui capul în pământ și să mergi la autocar, nu să vii tu să ne explici cu Cipru.

Taci din gură! Nu veni să te răzbuni pe oameni care nu spun altceva decât adevărul, că uneori mai bolduiesc, asta este, obișnuiește-te. Ești rezervă la Oviedo. Ăsta măcar este titular la Celta Vigo”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Nu mai fi supărat, că nu ai de ce să fii supărat. În momentul în care ai apărat cu Kosovo, dragul meu, și ai apărat extraordinar, am ieșit și am spus «Domnule, Horațiu Moldovan a fost eroul meciului». Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

Mihai Stoica, despre gafa lui Ionuț Radu: „Este golul lui”

Stoica a vorbit și despre golul încasat de România în meciul cu Moldova, atunci când Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă după un duel cu Dumbrăvanu.

„Radu nu a avut nimic de apărat, iar golul este al lui. Dacă s-a pus autogol înseamnă că nu a fost contact între capul lui Dumbrăvanu și mâinile lui. În scurta sa carieră, pentru că nu prea a apărat, el a fost împrumutat de Inter la mai multe echipe.

De fiecare dată când a apărat poarta unei echipe cu probleme în defensivă, se descurca. Când a apărat cu Bologna, când Inter trebuia să ia campionatul, a comis-o rău.

E o mare problemă pentru un portar, care este obișnuit să aibă multe intervenții într-un meci, să apere la o echipă unde șomează și are una sau două mingi pe meci. De-aia portarii ies în evidență dacă echipa lor este mai slabă.

Eu am avut senzația că a avut mingea în mâini și a fost lovit de Dumbrăvanu, dar se pare că nu a fost așa. Ce este important pentru el e faptul că apără la Celta Vigo. Apără într-un campionat bun”, a adăugat Mihai Stoica.

Mihai Stoica, despre posibilitatea ca Târnovanu să joace cu Austria

„(n.r. – E momentul lui Târnovanu?) N-am absolut nicio idee dacă va apăra sau nu, iar dacă va apăra mă voi uita la meci cu aceleași emoții cu care mă uit la meciurile noastre.

Nu uita că mai există și Sava, care este portarul titular al lui Udinese. În ultimele meciuri a avut câteva intervenții nefericite, dar e concurență și acolo”, a conchis oficialul campioanei.

România - Moldova, meci amical

Mihai Stoica Ionut Radu horatiu moldovan stefan tarnovanu
