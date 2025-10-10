Un nou star al Angliei? Thomas Tuchel l-a chemat la antrenamentul naționalei pe puștiul-minune al lui Manchester United. Cum l-a impresionat pe Amorim
Un nou star al Angliei? Thomas Tuchel l-a chemat la antrenamentul naționalei pe puștiul-minune al lui Manchester United. Cum l-a impresionat pe Amorim

Publicat: 10.10.2025, ora 20:48
Actualizat: 10.10.2025, ora 20:48
  • Thomas Tuchel (52 de ani) l-a inclus în antrenamentele naționalei Angliei pe Shea Lacey (18 ani), un tânăr foarte promițător de la Manchester United.
  • Selecționerul german a fost impresionat de ultimele evoluții ale jucătorului în partidele juniorilor „diavolilor roșii”.

Anglia se pregătește pentru meciul cu Letonia din preliminariile CM 2026, unde, în cazul unui succes, ar ajunge la un punct distanță de calificarea la turneul final.

Thomas Tuchel l-a chemat la națională pe puștiul-minune de la Manchester United

În vârstă de 18 ani, Shea Lacey este văzut drept un viitor star la Manchester United.

Tânărul atacant a reușit o „dublă” în penultimul meci jucat la echipa a doua a „diavolilor”, contra lui Crystal Palace, iar în ultima lună l-a impresionat pe Ruben Amorim, care l-a chemat la antrenamentele primei echipe.

Acum, Shea a intrat și în vizorul lui Thomas Tuchel, care i-a oferit șansa de a se antrena alături de prima reprezentativă a Angliei, informează dailymail.co.uk.

Alături de acesta, Tuchel a mai acordat această șansă și altor doi fundași de 19 ani, Lakyle Samuel și Harrison Murray-Campbell, de la Manchester City, respectiv Chelsea.

Până acum, Shea Lacey s-a confruntat cu mai multe accidentări, săptămâna trecută reușind să bifeze prima partida ca integralist, din octombrie 2023. 

Lotul Angliei pentru partida cu Letonia

Portari:

  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • Jordan Pickford (Everton)
  • James Trafford (Burnley)

Fundași:

  • Dan Burn (Newcastle United)
  • Marc Guehi (Crystal Palace)
  • Reece James (Chelsea)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Tottenham Hotspur)
  • John Stones (Manchester City)

Mijlocași:

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanți:

  • Jarrod Bowen (West Ham United)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Anthony Gordon (Newcastle United)
  • Harry Kane (Bayern Munich)
  • Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Ollie Watkins (Aston Villa)

Manchester United nationala angliei Ruben Amorim thomas tuchel shea lacey
