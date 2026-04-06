„Toată lumea a sărit” Întrebarea pusă de Becali după înfrângerea de la Botoșani. Dezvăluirea făcută de Mihai Stoica: „N-a venit bine”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, l-a sunat pe Mihai Stoica (60 de ani) la finalul partidei cu FC Botoșani, pentru a-l întreba de ce a fost schimbat David Miculescu (24 de ani).

FCSB a pierdut meciul cu FC Botoșani, scor 2-3, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1.

David Miculescu a fost înlocuit în minutul 60 al partidei de la Botoșani, locul său în teren fiind luat de Octavian Popescu.

Mihai Stoica: „Gigi m-a întrebat de ce a ieșit Miculescu”

Conducătorul de la FCSB a explicat că Miculescu a cerut să fie schimbat, după ce a acuzat probleme în repriza secundă. Stoica a dezvăluit și că Gigi Becali l-a sunat la finalul meciului pentru a-l întreba de ce a fost schimbat atacantul.

„Foarte puțin la finalul meciului am discutat cu el. Adică două minute, pentru că trebuia să intre la emisiune. Întreba de ce a ieșit…

Toată lumea a sărit în meciul cu Metaloglobus că a ieșit Olaru. Venind după răceală, a făcut semn că nu mai poate să respire. Nu știam, din lojă, de ce a ieșit Olaru.

Asta mă întreba Gigi, de ce a ieșit Miculescu. A cerut schimbare pentru că nu mai putea. Jucătorii de gabarit suferă pe terenuri mai grele. N-a venit bine nici el de la echipa națională.

N-a fost niciun meci în care să vină bine de la națională. Se antrenează altfel, e normal. Unii joacă, alții nu joacă. Unii nu au ritm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica, despre convocarea lui Matei Popa la naționala U19: „E bătaie de joc”

Stoica l-a criticat pe selecționerul naționalei U19 a României, Adrian Dulcea, după ce l-a convocat pe portarul Matei Popa, dar l-a trimis în tribună la toate cele trei partide disputate de „tricolorii” mici.

„Imaginați-vă că ăsta mic, Matei Popa, a fost convocat la U-19 și a fost trimis trei meciuri în tribună, ca să apere primele două meciuri Ungureanu de la Sepsi, împrumutat de Rapid.

Și al treilea meci Răcășan de la Slatina, iar din cauza lui a luat roșu și a rămas în 10. E bătaie de joc, dar sunt polițele pe care vrea să le plătească acest Dulcea. E problema lui”, a mai spus Mihai Stoica.

