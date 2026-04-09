Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce

Românii care au dorit să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu au putut să o facă miercuri și joi, la Arena Națională.

Federația Română de Fotbal a anunțat că aproximativ 15.000 de oameni au venit pe cel mai mare stadion al țării pentru a-și lua rămas bun de la Il Luce.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Priveghi pentru Mircea Lucescu la Arena Națională

Cu 20 de minute înainte de încheierea priveghiului deschis publicului larg, la Arena Națională, oamenii încă așteaptă la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Ion Pîrcălab (84 de ani) a fost adus de Ionuț Lupescu la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Il Luce

Indiferent ce faci aici, pe pământ, important e cu ce pleci, iar Lucescu a plecat împăcat pentru că a dat totul fotbalului Marian Aliuță

O delegație de la Corvinul Hunedoara, în frunte cu primarul orașului și cu antrenorul Florin Maxim, a ajuns la Arena Națională.

Fanii lui Dinamo au venit în număr mare pentru a-și lua adio de la Il Luce.

Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, a ajuns la Arena Națională. Omul de afaceri i-a luat deoparte pe Răzvan și Neli Lucescu și au stat de vorbă.

Alături de Ahmetov a venit și Darijo Srna, fost fotbalist al lui Lucescu.

Intrarea fanilor în Arena a fost, temporar, închisă cât timp Ahmetov e în stadion.

Hagi a fost prezent și ieri pe cel mai mare stadion al țării. A adus o coroană și a stat minute bune la căpătâiul lui Lucescu. Azi, Hagi s-a întors pentru a fi alături de familia îndurerată.

George Copos, fost finanțator al Rapidului și un apropiat al lui Mircea și Răzvan Lucescu, a venit la Arena Națională pentru a-și prezenta un ultim omagiu antrenorului care i-a adus titlul în Giulești, în 1999.

Copos a fost așteptat cu brațele deschise, la propriu, de Răzvan Lucescu. Cei doi s-au îmbrățișat și au schimbat câteva cuvinte. Omul de afaceri și actualul tehnician al lui PAOK au colaborat, la începutul anilor 2000, în Grant.

„Mi-e foarte greu să vorbesc. Din păcate, sportul românesc pierde unul dintre cele mai importante nume din istoria sa, un om care a iubit fotbalul mai mult decât viaţa sa.

Îmi rămân multe ore de discuţii despre fotbal. Un om care nu dădea verdicte greşite despre fotbal. Rar m-am simţit emoţionat. Aseară mi-au tremurat genunchii când am văzut ce am văzut pe Camp Nou, o dovadă a preţuirii și a valorii sale.

Va fi greu. Noi avem acest talent de a scoate în față valorile după ce nu le mai avem. Va rămâne un exemplu de pasiune. Nu ştiu câte alte persoane au avut parte de o asemenea abordare din partea forurilor internaţionale. Nu ştiu câţi oameni ar fi pus interesul naţional mai presus de propria viaţă.”

„O pierdere mare pentru România. Lucescu e parte a istoriei fotbalului, a dezvoltat fotbalul, a crescut fotbalişti. L-am întâlnit de câteva ori, am discutat, a fost o omoare pentru mine. A fost o persoană grozavă, ne-a ajutat foarte mult pe noi, pe tot ce înseamnă Dinamo.”

Delegația „câinilor” s-a așezat în fața altarului de lumânări și a ținut un minut de reculegere.

„Un patrimoniu unic pe care ni-l lasă nea Mircea, uman, fotbalistic, cultural. A fost un mentor al multor generații, printre care și subsemnatul. E greu… Am foarte multe amintiri cu el.

Mi-am pus ochelarii pentru că… Mereu i-am mulțumit, am fost dezamăgit că nu l-am putut vedea la Istanbul. Sincer, cred că a plecat cu o supărare mare. Inima lui, deja șubredă, a fost marcată de necalificarea la mondial. Știa că nu va fi simplu”.

„E o zi grea, am venit să-i aducem un ultim omagiu. E cel mai mare antrenor român, e o zi tristă, un moment greu pentru noi, a însemnat mult și pentru Rapid. E o adevărată pierdere pentru fotbalul românesc. Condoleanțe familiei și apropiaților săi. Va fi veșnic în inimile noastre. Cred că a ajuns să moară mai repede din cauza a tot ce s-a întâmplat”

„O săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut tot felul de comentarii cum că cerul ar fi deschis. Cred că ar fi nedrept pentru alți oameni care au decedat în altă perioadă, pentru că toți sunt judecați la fel. În fond, rămân faptele pe care le-ai făcut.

Latura umană - un om extraordinar, un om care ajuta pe toată lumea oricând, te învață să trăiești, cum să te comporți, un om care n-a făcut rău nimănui, unul care a dat tuturor tot ce avea mai bun.

Latura profesională - este cel mai titrat antrenor, dacă se năștea în altă țară i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu, fiindcă merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul, asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care și-a pus amprenta pe tot ”.

Aceasta e formată din toți jucătorii și staff-ul tehnic. Au venit inclusiv finanțatorul Dan Șucu și Marius Bilașco, noul director sportiv al clubului.

„Condoleanțe familiei, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sper ca familia lui să treacă cu bine peste acest moment.

Pentru mine e un moment în care vreau să ne luăm rămas-bun de la un titan al fotbalului. De la un monument al fotbalului.

Fotbalul românesc pierde un fost mare tricolor. Pierde și unul dintre antrenorii care ne-a adus multe satisfacții și bucurii. Îl consider înțeleptul fotbalului românesc. A crescut, educat și format generații de fotbaliști. A avut mereu grijă ca fotbaliștii de mare talent să aibă și o educație aparte. Sincer, noi toți cei care ne luăm la revedere de la Mircea Lucescu nu-l vom uita niciodată. Respect și recunoștință, Mircea Lucescu”, a declarat Anghel Iordănescu.

Este formată din numeroase legende ale clubului, printre care Ionel Augustin, Bogdan Stelea, Costel Orac sau Dumitru Moraru.

„N-am cuvinte, există mai mult decât greu? Există! Din păcate, e foarte greu, cel puțin pentru mine. A plecat nu un antrenor, a plecat un om care de-a lungul anilor a fost alături de mine. Și îi mulțumesc pentru asta. I-am mulțumit mereu. Și îi voi mulțumi mereu.

Răzvan (n.r. - Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu) e conștient că are mulți frați, enorm de mulți. Pe unde a fost, nea Mircea a avut copiii lui, toți l-am iubit, respectat și sperăm că acolo unde s-a dus e mult mai bine

Din păcate nu toți înțeleg ce a însemnat Lucescu. Mai sunt unii oameni care sunt răutăcioși. Noi, românii, respectăm oamenii după ce mor. Când sunt în viață nu îi prea respectăm. Am văzut o imagine la ultimul meci al lui nea Mircea. În picioare în fața a 50.000 de turci, iar ei îl aplaudau.

Noi l-am făcut senil, bătrân, din păcate. Alții au știut să îl respecte. Nu știu ce mi-ar fi oferit viața fără nea Mircea. Când l-am cunoscut, jucam fotbal, el mi-a dat o șansă, iar eu nu l-am făcut de râs.

Eu l-am ajutat cum am putut la Rapid și la Brescia. Nea Mircea n-a fost un om care să se folosească de jucători, el pe toți pe care i-a ales i-a făcut fotbaliști”, a declarat Lupu

Este formată din Marius Lăcătuș, Adrian Bumbescu și Ștefan Iovan.

Daniel Pancu a îngenuncheat în momentul în care a ajuns în fața sicriului.

„E greu, nu cred că există cuvânt să-l caracterizezi. A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal. Am trăit patru ani cu nea Mircea, ce parte a destinului a fost că a venit din nou selecționer cât timp am fost și eu.

A fost un om la care le găseai pe toate: educație, cultură, pasiune dusă la extrem. Un om al detaliilor, găsea calea cea mai simplă să te facă să ajungi departe. Fără Mircea Lucescu aș fi fost poate nici la jumătate. Poate m-aș fi pierdut, a fost o șansă, un noroc să-l am de la 19 ani. O pierdere imensă.

Am simțit că se ajunge aici, dar în ultimele discuții am simțit că e stins, se simțea în vocea lui”.

„Dumnezeu să-l odihnească, a fost mare pe pământ, e mare și în Rai. Face antrenament, ne așteaptă pe noi, cei care am lucrat în sportul care distruge vieți, dar dă mari bucurii celor ce-l privesc, orice spui acum nu mai are niciun rost.

După ce te duci, cică rămâi în istorie. Omul trebuie apreciat cât e în viață, a fost așa mare încât nu știu dacă eu voi mai apuca. Eu, care mai am 20-30 de ani de trăit, nu știu. Toți ne ducem, nimeni n-a stăpânit pământul. Vă doresc să fiți sănătoși”.

La Arena Națională a venit și Dmitri Cigrinski, un fost internațional ucrainean care a jucat pentru Șahtior Donețk sub comanda lui Mircea Lucescu. În 2009 s-a transferat la Barcelona, dar a revenit în Donețk un sezon mai târziu.

După ce a făcut câteva declarații, ucraineanul s-a dus la sicriu, a stat câteva secunde și apoi a plecat pe jos de la stadion.

„Sunt aici în semn de respect pentru cariera de o viață. A avut o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a declarat premierul.

Fiul lui Mircea Lucescu a ajuns la stadion pentru cea de-a doua zi de priveghi.

Printre cei care și-au anunțat prezența astăzi se numără premierul Ilie Bolojan, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, fostul internațional croat Darijo Srna, delegații din partea cluburilor FCSB, Dinamo și Rapid, dar și Peluza Cătălin Hîldan.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, decedat la 80 de ani, a fost depus miercuri la Arena Națională.

Pe parcursul zilei, pe lângă rude, prieteni și oameni din lumea fotbalului, la stadion au venit să-și ia rămas bun și câteva mii bune de români care l-au admirat și respectat pe Lucescu.

Aceștia au stat la coadă pentru a ajunge preț de câteva secunde lângă sicriul lui Il Luce pentru un ultim omagiu.

După câțiva pași, fiecare om care a trecut pe la fostul selecționer a fost întâmpinat de Răzvan Lucescu, care le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru prezență.

Alături de el s-au aflat permanent soția și cei doi copii.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

