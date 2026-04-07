Avocatul FCSB, anunț de ultimă oră Ce se întâmplă cu procesul de aproape 37 de milioane de euro cu Steaua: „Am depus cerere"
Publicat: 07.04.2026, ora 20:24
Actualizat: 07.04.2026, ora 20:46
  • Războiul dintre Steaua și FCSB este departe de a se încheia.
  • Între cele două rivale există un proces intentat de MApN, pentru aproape 37 de milioane de euro, prejudiciul solicitat pentru cei 10 ani în care FCSB a folosit identitatea Stelei.

Înghețat în anul 2019, procesul ar urma să se reia pe 8 aprilie, după ce, în toamna anului trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție le-a dat câștig de cauză „militarilor” în lupta pentru marca Steaua.

FCSB vrea suspendarea procesului: „Am depus cerere”

Adrian Căvescu, avocatul care a reprezentat-o pe FCSB la toate acțiunile în instanță ce au fost inițiate de Steaua împotriva echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani), a anunțat că a depus o cerere de suspendare a procesului.

„Da, am depus cerere de suspendare. Unul dintre motive e că nu a fost redactată motivarea în procesul pentru anularea mărcilor.

După aceasta se poate recurge la căi extraordinare de contestație în anulare și revizuire. Și mai sunt și alte motive”, a declarat Adrian Căvescu, potrivit fanatik.ro.

36.826.310 de euro
e prejudiciul pe care îl solicită CSA pentru cei 10 ani (2004 - 2014) în care FCSB a folosit marca Steaua

FCSB poate să dispară în cazul unei decizii nefavorabile

Sursa citată menționează că în cazul în care Tribunalul București va da câștig de cauză formației din Ghencea, iar FCSB nu va dori să achite suma cerută, regulamentele pot să ducă la dispariția formației aflată în culpă, pentru că s-ar cere falimentul firmei.

În ceea ce o privește pe Steaua, Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că va face tot posibilul ca „militarii” să poată obțină dreptul de promovare.

CSA a câștigat și procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

