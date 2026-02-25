„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a atacat dur pe Dani Coman (46 de ani), după reacția acestuia la declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani) cu privire la posibila calificare a campioanei en-titre în play-off.

Președintele LPF a afirmat că toate formațiile calificate vor avea de suferit dacă echipa lui Elias Charalambous va rata acest obiectiv.

Ulterior, conducătorul argeșenilor l-a atacat pe președintele LPF, declarând: „Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB-ul, poate-i fac și eu lobby să-i dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi Becali și pe el, la pauză”

Mihai Stoica, atac la adresa lui Dani Coman: „Bate câmpii rău”

După ce a auzit cele spuse de Dani Coman, Mihai Stoica a declarat:

„Bate câmpii rău. Bineînțeles că nu înțeleg de ce a dat Gino declarația asta, probabil a gândit cu voce tare. E clar că play-off-ul își pierde din interes fără FCSB, pentru că facem cele mai mari audiențe.

Dacă Vassaras ar fi dat declarația asta, atunci îl înțelegeam pe Dani Coman, doar că n-a dat-o Vassaras, iar după ce s-a întâmplat în ultima vreme, Dani Coman ar trebui să tacă din gură.

Eu am zis că suntem singurii vinovați pentru situația asta. N-are rost să mă leg de detalii, dar am fost cu bun simț. Puteam vorbi foarte mult despre ce s-a întâmplat la FC Argeș - Farul, când discutăm despre cum s-a marcat golul și de cum n-a fost eliminat Tudose, dar eu mi-am văzut de treabă.

Văd că Dani Coman vorbește așa, își trăiește și el momentele de glorie, dar n-are nicio noimă ce zice”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Dani Coman vrea să fie în locul lui Gino”

Conducătorul de la FCSB și-a continuat discursul și a vorbit despre scopul lui Dani Coman de a deveni președinte al LPF:

„FCSB nu va fi în play-off, sunt șanse foarte mici să ajungem acolo. Dacă lui Coman îi e frică de Slobozia, e treaba lui, dar nu înțeleg ce legătură are cu noi.

Că-i face tricou lui Gino...Vorbește de noi și nu-mi convine. Eu dacă am vorbit despre FC Argeș a fost doar laudativ, mai ales că e Bogdan Andone acolo, cu care sunt prieten.

El vrea să fie în locul lui Gino. E treaba lui dacă vrea să candideze, dar să nu uite că FCSB a militat pentru ca Gino să scoată clauzele alea pe care voia să le impună cu condiții pe care Dani Coman nu le îndeplinea , iar acum, datorită și faptului că FCSB a militat pentru asta, el poate să candideze.

Să candideze, să prezinte un program mai bun decât Gino, să ne convingă, și va fi președintele Ligii. Acum, să vi să spui că trebuie să-i dea Gigi un tricou, e chiar jignitor pentru noi”, a mai spus Mihai Stoica.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport