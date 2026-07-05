„Cel mai bun jucător” Pe cine a remarcat Mihai Stoica în primul amical disputat de FCSB în această vară

FCSB - Union Saint-Gilloise 0-4. Mihai Stoica (61 de ani) a tras primele concluzii după amicalul pierdut drastic de roș-albaștri în cantonamentul din Olanda.

Oficialul de la FCSB a remarcat și un tânăr jucător care a evoluat timp o repriză pentru echipa lui Marius Baciu.

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Fosta campioană a României se află în cantonament la Venray, unde pregătește noul sezon și „dubla” cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League.

Mihai Stoica, despre Ricardo Pădurariu: „Cel mai bun jucător al nostru”

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă pentru Ricardo Pădurariu (19 ani), tânărul fundaș stânga care a revenit la echipa roș-albaștră în această vară, după împrumutul la Corvinul.

„Pe mine mă interesează prea puțin (n.r. - rezultatul amicalului). Mă interesează, spre exemplu, care va fi impactul unui joc la seniori pentru echipa noastră asupra lui Ricardo Pădurariu.

Și vreau să spun că a fost poate cel mai bun jucător al nostru în primele 45 de minute, cât timp a jucat”, a spus Stoica la Prima Sport.

33 de meciuri a jucat Ricardo Pădurariu pentru Corvinul în sezonul trecut. A marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă

Oficialul de la FCSB l-a lăudat și pe Octavian Popescu pentru jocul său: „A fost foarte activ. A fost unul dintre jucătorii care au evoluat foarte bine”.

Labonne a fost ok, pentru meciul de debut a fost ok. Au fost mulți jucători care au fost în regulă, iar unii trebuie să se pregătească mult mai bine. Mihai Stoica, oficial FCSB

Mihai Stoica: „Sunt prea puține aspecte importante”

Mihai Stoica a precizat că, din punctul lui de vedere, meciurile amicale nu sunt importante, tocmai de aceea FCSB a trimis pe teren mulți jucători tineri în duelul cu Union Saint-Gilloise.

„Nu ne interesează absolut nimic din meciurile astea, chiar absolut nimic, dar oricum sunt prea puține aspecte importante. De aia tot timpul am fost contra antrenorilor care voiau să facă foarte multe meciuri amicale.

Atât de tare ne-a interesat, încât la 2-0 (n.r. pentru Union Saint-Gilloise) noi am trimis pe teren copiii. Noi am terminat meciul ăsta cu un jucător născut în 2010 pe teren, un altul născut în 2009 și cu patru jucători născuți în 2007”, a mai adăugat Mihai Stoica.

Mihai Stoica a rămas impresionat și de numărul mare de fani care au fost prezenți la duelul de duminică cu noua echipă a lui Darius Olaru.

„Ce a fost foarte important a fost că cei noi au realizat cât de mare este echipa asta, cât de multă simpatie atrage clubul ăsta. Cum au venit români, că nu au venit doar români din Belgia, ci au venit români de la 400 de kilometri pentru a-și vedea favoriții.

Asta este impresionant și mereu mă bucură faptul că legătura noastră cu suporterii nu se rupe deloc, indiferent de rezultatele pe care le are echipa”.

Clubul a postat pe Instagram imagini cu fanii și atmosfera creată:

FCSB, înfrângere la scor! Roș-albaştrii au fost umiliți de Union SG, Olaru a fost titular în fața fostei sale echipe

Formația antrenată de Marius Baciu n-a avut nicio șansă în fața vicecampioanei din Belgia. Biondic a deschis scorul în minutul 30.

Rezultatul la pauză a fost 2-0 pentru Union SG, după reușita lui Raul Florucz, atacant cu origini românești, care a ales să reprezinte Austria.

FCSB a reușit să echilibreze partida, dar tot belgienii au fost cei care au punctat. Sylla a dus scorul la 3-0, în minutul 84.

Două minute mai târziu, Fuseini a stabilit rezultatul final, FCSB - Royale Union Saint-Gilloise 0-4!

Darius Olaru (28 de ani), fostul mijlocaș al roș-albaștrilor, a fost titular la belgieni, însă a fost schimbat la pauză.

Primul „11” folosit de Marius Baciu:

Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Fl. Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Roș-albaștrii mai au programat un amical pe 8 iulie, împotriva celor de la Al Jazira, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu.

FCSB se pregătește pentru dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

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