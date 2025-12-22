Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a anunțat ce transferuri ar putea urma la echipă.

Oficialul „roș-albaștrilor” a oferit detalii despre situația lui Joyskim Dawa (28 de ani).

După ce Andre Duarte a semnat cu FCSB la începutul acestei luni, campioana României pregătește o nouă serie de transferuri.

Mihai Stoica, despre ce jucători pot veni la FCSB: „Gigi hotărăște”

Mihai Stoica consideră că FCSB nu are nevoie de transferuri, însă decizia finală este a patronului.

„Din punctul meu de vedere, noi suntem acoperiți acolo. Deci, Gigi este cel care hotărăște.

Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu, n-aș mai căuta niciun jucător. Pentru că eu consider că suntem foarte bine acoperiți pe toate pozițiile”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Oficialul campioanei a dezvăluit pozițiile unde finanțatorul echipei dorește să aducă noi jucători: „Gigi mai vrea un mijlocaș central și un atacant” .

Pe lângă cele două posturi, conducerea „roș-albaștrilor” se vor întâlni să negocieze cu Kevin Ciubotaru: „Mâine trebuie să vorbim, că așa am promis”.

Joyskim Dawa este apt de joc: „Va face pregătirea din primul minut”

Joyskim Dawa s-a accidentat grav în luna martie, iar, de atunci, fotbalistul nu a mai evoluat pentru campioana României.

Totuși, fundașul s-a recuperat și face parte din angrenajul echipei încă din luna noiembrie, dar Mihai Stoica a dezvăluit de ce nu a fost utilizat.

„Situația lui Dawa este că el putea să joace și acum, doar că el a avut drept de joc doar în meciurile cu Steaua Roșie la Belgrad, UTA la Arad și Feyenoord.

Am luat decizia, împreună cu el, de a nu juca acum, de a nu risca. E o perioadă foarte lungă de absență și nu avea niciun sens.

El va face pregătirea din primul minut cu echipa. O face deja de mult”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Camerunezul va evolua pentru FCSB din luna ianuarie: „Este și va fi pe listă și pentru campionat, și la UEFA”, a continuat oficialul „roș-albaștrilor”.

Astfel, FCSB va avea la dispoziție 5 fundași:

Joyskim Dawa - 29 de ani

Andre Duarte - 28 de ani

Daniel Graovac - 32 de ani

Vlad Chiricheș - 36 de ani

Andrei Dăncuș - 16 ani

Mihai Stoica: „Avem foarte mare nevoie de Chiricheș”

Deși Gigi Becali anunțase că Vlad Chiricheș s-ar putea despărți de echipă în iarnă și să continue în cadrul clubului, într-o funcție administrativă.

„ Noi avem foarte mare nevoie de Chiricheș. Chiar dacă nu joacă, avem foarte mare nevoie de Chiricheș.

Modul în care a intrat și cu Feyenoord și aseară ne demonstrează că ne poate ajuta și din teren.

Nu numai în vestiar. E un jucător extrem de important”, a spus Mihai Stoica.

El are contract, dar cred că ne despărțim în iarnă acum Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș, după FCSB - Feyenoord 4-3

Întrebat despre jucătorii ce urmează să fie vânduți, președintele CA a răspuns direct: „Denis Alibec”.

