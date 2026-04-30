Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, l-a criticat pe Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, pentru ținuta sa vestimentară.

Conducătorul campioanei en-titre din Liga 1 consideră că un antrenor care activează la acest nivel nu ar trebui să se prezinte în astfel de ținute.

Vincent Kompany apare la majoritatea partidelor îmbrăcat în treninguri, hanorace sau tricouri simple, stilul său vestimentar fiind unul casual, apropiat de stilul sport.

Mihai Stoica, despre Vincent Kompany: „Cum să lași antrenorul să se îmbrace în halul ăsta?”

Mihai Stoica a rămas indignat după ce a văzut cum era îmbrăcat tehnicianul belgian.

„Nu-mi place cum se îmbracă, este o ofensă la adresa telespectatorilor modul în care se îmbracă.

Este totuși managerul lui Bayern, recunoscut un club unde, nu știu cum să spun, totul e la... cum să lași antrenorul să se îmbrace în halul ăsta?

Știu că sunt hainele sponsorului, zici că ies biletele din film, cu care face bișniță din buzunar, nu e normal așa ceva”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Echipa antrenată de Vincent Kompany, Bayern Munchen, a pierdut partida cu PSG, din semifinalele Ligii Campionilor, scor 5-4.

Partida de la Paris a fost de departe cea mai spectaculoasă din actualul sezon al celei mai importante competiții inter-cluburi.

