Popovici, poker la Campionatele Naționale VIDEO. David a câștigat aurul și la 100m liber: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

David Popovici (21 de ani) a câștigat a patra medalie de aur la Campionatele Naționale de Natație.

De această dată, David s-a impus la proba de 100 metri liber.

David Popovici, a patra medalie de aur la Campionatele Naționale de Natație

David Popovici a câștigat aurul la proba 100 metri liber de la Campionatele Naționale de Natație înregistrând un timp de 47.52.

Patrick Dinu a venit pe locul 2, la jumătate de secundă în urma sa, 48.01, în timp ce Eric Andrieș a completat podiumul cu un timp de 49.58 de secunde.

La această probă, David Popovici a înregistrat al cincilea timp al anului. Cel mai rapid în 2026 a fost americanul Chris Guiliano, cu 47,38 secunde.

David Popovici: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

La finalul probei, David Popovici a oferit declarații, iar apoi a stat minute în șir pentru a oferi poze și autografe copiilor.

„Sunt foarte mulțumit de timp. A fost o cursă bună. Sunt onorat de faptul că vin atât de mulți oameni să-mi urmărească mie cursele, dar mai ales că vin la înot. Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut parte de rezultate foarte bune, dar prezența oamenilor mă bucură cel mai mult.

Urmează să merg în Italia la sfârșitul lunii iunie, în bazinul meu preferat, iar apoi Europenele, care sunt cele mai importante.

Am simțit susținerea fanilor. Aproape că îmi dau lacrimile când văd pancarte cu numele meu, când văd că atâția copii îmi strigă numele. Când eram mic visam la asta

Patrick (n.r. - Dinu) e extrem de talentat și foarte muncitor. Am și concurat și câștigat împreună, chiar e un adversar demn”, a declarat David Popovici.

