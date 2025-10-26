„Puțin fotbal” Stoichiță și Anghel Iordănescu, dezamăgiți de Universitatea Craiova, încântați de Metaloglobus

Metaloglobus - U Craiova 0-0. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a lăudat prestația nou-promovatei.

Anghel Iordănescu (75 de ani), fostul selecționer al României, a criticat evoluția oltenilor.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe prima poziție a clasamentului din Liga 1, după ce a remizat împotriva lui Metaloglobus, la Clinceni, 0-0.

Mihai Stoichiță este plăcut surprins de Metaloglobus: „ S-au acomodat”

La finalul partidei de la Clinceni, Mihai Stoichiță a apreciat defensiva compactă a celor de la Metaloglobus, însă elevii lui Mihai Teja au avut probleme pe faza ofensivă.

„Sunt mai greu de bătut și Csikszereda, și Metaloglobus. Adică, probabil că s-au acomodat după o perioadă de timp cu prima ligă, și-au intrat în mână, au început să știe cum se joacă cu echipe mai puternice.

În primul rând, Metaloglobus n-a acceptat jocul și atunci a fost o echipă care a strâns foarte mult liniile și le-a fost greu să le desfacă. Au jucat puțin cam lent în prima repriză din punct de vedere al transmisiei balonului”, a spus Mihai Stoichiță.

Anghel Iordănescu: „Puțin fotbal”

Fostul selecționer al României a lăudat prestația celor de la Metaloglobus din duelurile cu echipele galonate ale campionatului.

„Nu știu cum se va termina (n.r. - campionatul), nu știu care va fi dezodământul final, dar, până la urmă, Metaloglobus încearcă să joace fotbal.

A pus mari probleme FCSB-ului și acum am văzut, chiar dacă Craiova a dominat și a creat oportunități, încearcă să scoată măcar un punct”, a spus Anghel Iordănescu.

Întrebat dacă Universitatea Craiova a făcut un joc sub așteptări, Anghel Iordănescu a avut un răspuns dur.

„Dacă îi judeci după adversar, da. Dacă îi judeci după faptul că Universitatea Craiova, până la urmă, își dorește campionatul și vrea să câștige, să facă performanță, într-adevăr, puțin fotbal”, a conchis fostul selecționer al României.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 13 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 UTA Arad 13 16 11 FCSB 13 13 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 14 7

