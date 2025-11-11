„Să vină Poliţia!” Antrenorul lui Metaloglobus cere sancțiuni dure împotriva jucătorilor-pariori: „Dacă sunt dovezi, să fie eliminați!”

Mihai Teja (47 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a vorbit despre scandalul ce zguduit Liga 1.

Mai mulți jucători ai bucureștenilor ar fi pariat sume mari împotriva propriei formației chiar în acest sezon.

Departamentul de Integritate al FRF a deschis deja o anchetă după prosport.ro a scris despre meciurile trucate pentru pariuri de un grup de jucători de la Metaloglobus.

Mihai Teja, furios după ce a aflat de scandalul pariurilor de la Metaloglobus: „Să vină Poliţia!

Instalat pe banca celor de la Metaloglobus în această vară, în locul lui Ianis Zicu, fostul antrenor de la FCSB spune că are în continuare încredere în jucătorii săi, dar va cere sancțiuni dure dacă acuzațiile se vor dovedi a fi reale.

„Cine scrie, cine face, oricine... Să-şi asume! Eu sunt pentru depistarea şi eliminarea celor care fac lucruri ilegale.

Eu cred sută la sută în jucătorii mei, dar dacă într-adevăr, sunt dovezi că ar fi făcut cineva, oricine, să meargă la... Să vină Poliţia, să-i ducă, să-i ia!

Repet, dacă sunt lucruri clare, concrete, nu de genul «ba sunt, ba nu sunt».

Eu nu pot să cred că vreunul dintre jucătorii mei este implicat. Nu pot să cred! Cine are dovezi să le arate. Şi să fie eliminaţi cei care au făcut astfel de lucruri.

Niciodată, repet, niciodată nu pot crede că vreun jucător este implicat. Şi n-o spun doar aşa...”, a spus Mihai Teja pentru gsp.ro.

„ Izbăvește-mă de cel viclean!”

Teja s-a arătat surprins că un om din staff-ul bucureștenilor ar fi participat la așa ceva.

„Şi niciodată n-am ştiut de respectivul, de maseurul acela, că poate fi parior. Pe el l-am dat afară din cu totul alte cauze, acum o lună şi jumătate, nu din cele menţionate în acest scandal.

Dar, până la urmă, nu poţi ştii pe cine pui în casă. Ştiţi cum spune şi cuvântul lui Dumnezeu: «Izbăveşte-mă de cel viclean!».

Noi suntem pentru a se duce ancheta până la capăt, iar cine a greşit, oricine, să plătească. Să fie lucrurile clare, nu vrăjeală. Este ca şi cum aş spune eu că ai freza pe dreapta sau că eşti urât! Clubul nu va sta aşa, cu mâinile în sân, va da în judecată pe cel, pe cei care au făcut lucrurile astea”.

Metaloglobus, raport financiar șocant

Ultimul bilanț contabil făcut public de clubul deținut de Imad Kassas e cel aferent anului calendaristic 2024, pe parcursul căruia echipa a activat în Liga 2, iar la finalul sezonului, în iunie 2025 a și promovat.

Cheltuielile totale raportate oficial, în acte, de club sunt șocant de mici: puțin peste 400.000 de euro! Chiar sub cele din 2023. Comparativ, Reșița, echipă care s-a clasat sub Metaloglobus, a avut cheltuieli de peste 4 ori mai mari. Iar Csikszereda de peste 20 ori mai mulți bani cheltuiți!

