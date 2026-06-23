„Atunci voi fi pregătit” Raul Opruț a anunțat când va reveni pe gazon » Ce spune despre noul staff de la Dinamo + Obiectivele pentru viitorul sezon

Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga de la Dinamo, a vorbit despre accidentarea pe care a suferit-o, obiectivele „câinilor” pentru viitorul sezon, dar și despre noul antrenor Nuno Campos (51 de ani).

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Raul Opruț s-a accidentat la derby-ul cu FCSB, din barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, scor 1-2. Acesta a acuzat atunci dureri în zona inghinală, fiind schimbat după o oră de joc.

Raul Opruț, despre situația sa medicală: „La primul meci din campionat voi fi pregătit”

Într-un interviu acordat televiziunii clubului, 48TV, Raul Opruț a vorbit despre accidentarea sa și despre perioada de recuperare. Apărătorul „câinilor” a spus când va fi din nou pe gazon.

„Mă simt bine, recuperarea decurge foarte bine. Mai am ceva timp de așteptat din păcate, dar sunt nerăbdător să intru la antrenamente, să simt și eu pe pielea mea cum sunt antrenamentele cu noul staff.

Așteptarea doare, pentru că nu e ușor să treci peste o accidentare, mai ales la cum s-a întâmplat, dar mă bucur că sunt tot mai aproape de revenirea pe teren.

Am început de două zile mișcarea pe teren. Nu pot să zic exact cât va mai dura, dar nu mai e foarte mult timp. Cred că la primul meci din campionat voi fi pregătit ”, a spus Raul Opruț.

Raul Opruț, despre noul staff de la Dinamo: „Filozofie complet diferită”

Fundașul stânga de la Dinamo a vorbit și despre noul staff tehnic, care este condus de portughezul Nuno Campos:

„A venit un staff nou și cu siguranță sunt multe lucruri noi. Nu am fost implicat la antrenamente, dar m-am uitat și am văzut cerințele lor. E nevoie de o perioadă de timp să ne adaptăm, pentru că este o filozofie complet diferită față de ce era înainte.

Antrenamentele au fost intense, grele, dar colegii erau mulțumiți și fericiți de ce s-a făcut.

Nuno Campos mi se pare un om foarte liniștit, deschis și plăcut, cu care poți să vorbești despre orice. Mi-a lăsat o impresie foarte bună, se vede că are experiență și cred că împreună vom reuși să facem o treabă bună”.

Obiectivele lui Raul Opruț în sezonul următor: „Vreau să câștig un trofeu cu Dinamo”

Opruț a vorbit și despre obiectivele sale pentru noul sezon, atât cu echipa, cât și individual:

„Sper să-mi revin cât mai repede, să fiu sănătos și să nu mai am parte de accidentări. Obiectivele mele personale sunt să câștig un trofeu cu Dinamo. E deja al treilea an și vreau să câștig ceva.

Pe plan personal îmi doresc să revin la echipa națională și să am un sezon cât mai bun la capitolul golurilor și al paselor de gol”.

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