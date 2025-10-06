„Ruptură de ligament încrucișat” Primul diagnostic pentru Mihnea Rădulescu. Azi face RMN

FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Mihnea Rădulescu (20 de ani), mijlocașul oltenilor, ar putea rata mare parte din sezon, după ce s-a accidentat grav.

Fotbalistul a fost selecționat pentru naționala de tineret, însă nu va putea onora convocarea.

Mihnea Rădulescu s-a accidentat în minutul 11 al duelului de pe Arena Națională și a părăsit terenul în lacrimi.

Primul diagnostic pentru Mihnea Rădulescu: ruptură de ligament încrucișat

Claudiu Stamatescu, medicul de la Universitatea Craiova și de la echipa națională, a pus primul diagnostic: ruptură de ligament încrucișat, scrie gsp.ro.

În cursul acestei zile, fotbalistul sosit de la Petrolul va efectua un test RMN.

„Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesaje! Voi reveni mai puternic! Doamne ajută!”, a scris Mihnea Rădulescu, pe contul personal de Instagram.

12 meciuri și 2 goluri a strâns Mihnea Rădulescu în acest sezon

Mihnea Rădulescu, indisponibil pentru meciurile României U21

Accidentarea suferită de Mihnea Rădulescu în duelul contra celor de la FCSB, 0-1, îi va da bătăi de cap lui Costin Curelea.

Mijlocașul oltenilor a fost convocat la România U21, însă va fi indisponibil pentru duelurile contra Serbiei (10 octombrie) și Ciprului (14 octombrie).

Mai mult, în cazul în care se confirmă ruptura de ligamente, mijlocașul oltenilor va rata majoritatea meciurilor din campania de calificare pentru Campionatul European din 2027.

Lotul naționalei U21 pentru duelurile cu Serbia și Cipru:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis), Adrian Frănculescu (Steaua București)

Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Inter)

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona), Omar El Sawy (Universitatea Cluj)

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona)

