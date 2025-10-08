Ianis Hagi, sigur de calificarea la CM 2026 Mijlocașul naționalei, înainte de meciul cu  Austria: „Sunt șanse reale să terminăm pe locul 2” +10 foto
Ianis Hagi. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Ianis Hagi, sigur de calificarea la CM 2026 Mijlocașul naționalei, înainte de meciul cu Austria: „Sunt șanse reale să terminăm pe locul 2”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 13:34
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 14:29
  • Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre meciurile cu Moldova (amical, mâine, 9 octombrie de la ora 21:00) și Austria (preliminarii CM 2026, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45).
  • România - Moldova va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Partida cu Austria este ultima oportunitate pentru „tricolori” de a rămâne în cursa pentru calificarea la Mondial.

Echipa națională mai are de disputat trei meciuri și are nevoie de un parcurs fără greșeală pentru a prinde cel puțin locul secund în grupă.

Ianis Hagi: „Sunt șanse reale să terminăm pe locul 2”

„Ca jucător, îți dorești mereu să vii cu performanțe bune, însă fotbalul este imprevizibil. Indiferent de situație, la echipa națională trebuie să vii să performezi.

Important e, ca grup, să credem. Ăsta e mesajul, indiferent de situația în care suntem. Important e să crezi, cât timp sunt șanse. Sunt șanse reale și în această grupă să terminăm pe locul 2 și ne luptăm pentru asta până la capăt”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

Ne motivează echipa națională, indiferent de situație. În fotbal sunt lucruri neprevăzute. În ultimul an am avut multe accidentări, jucători care au lipsit la acțiuni importante. Nu ne-am dorit, dar asta a fost situația Ianis Hagi

Întrebat dacă meciul cu Moldova va fi mai degrabă un antrenament pentru partida cu Austria, Ianis Hagi a spus:

„Este un meci important pentru noi, important pentru tot ce am lucrat săptămâna asta și în săptămânile trecute. Continuăm progresul ca echipă națională.

Eu cred în continuare că acest grup nu și-a arătat potențialul maxim și avem de crescut. Meciurile precum cel de mâine, apoi cel cu Austria, ne dau posibilitatea să arătăm că progresăm, și asta ne dorim”, a mai spus fotbalistul.

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Conferința de presă înainte de meciurile cu Moldova și Austria. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Jucătorii naționalei l-au primit cu căldură pe Lisav Eissat: „O să fie bine”

Lisav Eissat a fost convocat în premieră la echipa națională a României. Mircea Lucescu a și spus că fundașul va juca în amicalul cu Moldova de joi.

Hagi a vorbit despre primele interacțiuni cu fundașul.

„L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este datoria noastră, ca jucători cu experiență, să îl integrăm cât mai repede.

Să vină cu responsabilitate și încredere mare și o să fie bine.

Vorbim și în limba română, și în limba engleză, este un proces de adaptare, iar noi suntem aici să-l ajutăm”, a mai zis fotbalistul de la Alanyaspor.

Apoi, a vorbit și despre atmosfera din vestiar.

Suntem uniți, asta cu siguranță. Cu rezultate pozitive, îi ajutăm cumva și pe cei care nu sunt aici și vor să fie. Sperăm să câștigăm și să punem echipa națională într-o poziție foarte bună la sfârșitul lui noiembrie. Ianis Hagi

Ianis Hagi: „Avem executanți foarte buni. Sper să fim inspirați”

Ianis Hagi a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia, în egalul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor 2-2.

Primul gol marcat de Ianis Hagi în Turcia a venit din lovitură liberă, în meciul dintre Genclerbirligi și Alanyaspor 2-2. Întrebat dacă el va executa loviturile libere, Hagi a spus:

„Avem executanți, din fericire, foarte buni, fie că sunt eu, Răzvan (n.r. - Răzvan Marin), Nicu (n.r. - Nicolae Stanciu), jucători care știu să lovească mingea foarte bine.

Am fost mereu un executant al loviturilor libere, sperăm să fim inspirați în privința celui care execută”, a mai spus Ianis.

De asemenea, a explicat și cum se odihnește de când este tată.

„Am dormit bine. Din păcate, ei au fost în țară, eu am fost singur acolo, dar e cuminte”

Ianis Hagi: „Suporterii să se aștepte la seriozitate, dar nu putem ști dacă vom marca șapte sau două goluri”

Mare parte din țară se află sub avertizări de ploi abundente, iar Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află de ieri, de la ora 21:00 până azi, la ora 15:00, sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente, dar Ianis speră ca fanii vor reuși să ajungă la meci.

„Îmi doresc să vină suporterii, sunt conștient că este și în timpul săptămânii, vremea nu ajută, dar când îi avem lângă noi suntem mai puternici.

Sperăm să fie terenul bun și apoi contează, la sfârșitul nopții, să câștigăm meciul”.

Moldova vine în România după o înfrângere categorică cu Norvegia, scor 11-1. Când a fost întrebat dacă România ar putea replica scorul, Hagi a răspuns:

Suporterii ar trebui să se aștepte că vom aborda meciul cu seriozitate și că vrem să câștigăm, dar nu pot spune că vom marca șapte goluri sau două goluri. Ianis Hagi

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
