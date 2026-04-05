Familia a vrut să-l mute pe Lucescu Motivul pentru care medicii nu au permis ca selecționerul să fie transportat în străinătate

Familia a vrut să-l transporte pe Mircea Lucescu (80 de ani) la o clinică din afara României după ce selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară în cantonamentul echipei naționale.

Medicii s-au opus însă cererii, iar tehnicianul a rămas internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Lucescu se află internat la SUUB încă de pe 29 martie, când a leșinat în timpul unei ședințe cu jucătorii naționalei României.

Familia a vrut să-l mute pe Mircea Lucescu

După ce a fost resuscitat la Mogoșoaia și apoi stabilizat la spital, familia a vrut să îl transporte în Austria, la un spital din Viena.

Medicii s-au opus însă și le-au comunicat rudelor că situația tehnicianului este una gravă și pacientul este netransportabil.

Vineri, fostul selecționer trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Mutat la terapie intensivă

Duminică dimineață, Spitalul Universitar a emis un comunicat de presă în care anunța că starea lui Lucescu este gravă:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”.

VIDEO. Mihai Stoichiță, declarații după ce l-a vizitat pe Lucescu

