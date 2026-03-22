DIN NOU PE TEREN Cum a fost Mircea Lucescu în cele 15 minute petrecute de jurnaliști la antrenamentul naționalei

GOLAZO.ro a stat cu ochii pe selecționer la prima acțiune după problemele de sănătate din ianuarie

Mircea Lucescu s-a aflat din nou în prim-plan la reunirea echipei naționale, într-un moment cu o încărcătură aparte, după lunile dificile prin care a trecut de la începutul anului.

Problemele de sănătate ale selecționerului au ridicat numeroase semne de întrebare în jurul capacității sale de a continua pe banca primei reprezentative, iar la un moment dat s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea unei schimbări la nivelul conducerii tehnice.

La 80 de ani, Mircea Lucescu a ales însă să meargă mai departe, iar antrenamentul de astăzi a reprezentat prima sa apariție efectivă în iarbă, în cadrul unei acțiuni a echipei naționale.

Deși în ultima perioadă mai fusese văzut în tribune la câteva partide din Liga 1, aceasta a fost prima dată când a revenit lângă jucători, pe teren, într-un context oficial legat de echipa națională.

Vrea, dar e slăbit

Selecționerul a ieșit pe gazon în același timp cu lotul și a urmărit cu atenție întreaga primă parte a ședinței de pregătire. A fost atent atât la încălzire, cât și la exercițiile clasice de posesie, în special la celebrul 6 contra 2, moment în care a intervenit de câteva ori cu indicații pentru una dintre grupe.

Le-a cerut jucătorilor mai multă seriozitate și atenție, semn că, dincolo de problemele traversate, rămâne conectat la detalii și implicat în tot ceea ce ține de pregătirea echipei. A fost practic singurul moment vocal din partea sa în timpul petrecut de presă acolo.

Pe durata celor 15 minute în care presa a avut acces la antrenament, Lucescu a discutat în repetate rânduri cu membrii staff-ului, mai ales cu Jerry Gane, unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați.

Chiar dacă a fost prezent și parțial activ, impresia generală a fost că selecționerul este ușor slăbit comparativ cu toamna anului trecut. Se observă că nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere fizic, iar prezența sa pare mai reținută decât în trecut.

A căutat să se ferească de camere

Acesta ar putea fi și motivul pentru care a evitat în bună măsură contactul direct cu camerele de filmat. Deși s-a deplasat destul de mult pe teren, dintr-o parte în alta, Lucescu a stat adesea întors cu spatele sau doar din profil în zona surprinsă de jurnaliști.

Singurul moment în care a rămas aproape complet static a fost în timpul încălzirii, când și-a fixat privirea asupra jucătorilor și a urmărit atent fiecare mișcare.

În jurul selecționerului continuă să planeze semne de întrebare, mai ales în contextul mizei uriașe a acestui meci cu Turcia. Un eventual eșec ar putea însemna în mare măsură ultimul meci pe banca naționalei, locul său urmând să fie luat, cel mai probabil, de Gheorghe Hagi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport