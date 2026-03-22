DIN NOU PE TEREN Cum a fost Mircea Lucescu în cele 15 minute petrecute de jurnaliști la antrenamentul naționalei
Mircea Lucescu
DIN NOU PE TEREN Cum a fost Mircea Lucescu în cele 15 minute petrecute de jurnaliști la antrenamentul naționalei

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 20:09
  GOLAZO.ro a stat cu ochii pe selecționer la prima acțiune după problemele de sănătate din ianuarie

Mircea Lucescu s-a aflat din nou în prim-plan la reunirea echipei naționale, într-un moment cu o încărcătură aparte, după lunile dificile prin care a trecut de la începutul anului.

ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat

Problemele de sănătate ale selecționerului au ridicat numeroase semne de întrebare în jurul capacității sale de a continua pe banca primei reprezentative, iar la un moment dat s-a vorbit inclusiv despre posibilitatea unei schimbări la nivelul conducerii tehnice.

La 80 de ani, Mircea Lucescu a ales însă să meargă mai departe, iar antrenamentul de astăzi a reprezentat prima sa apariție efectivă în iarbă, în cadrul unei acțiuni a echipei naționale. 

Deși în ultima perioadă mai fusese văzut în tribune la câteva partide din Liga 1, aceasta a fost prima dată când a revenit lângă jucători, pe teren, într-un context oficial legat de echipa națională.

Antrenamentul nationalei Romaniei FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg

Vrea, dar e slăbit

Selecționerul a ieșit pe gazon în același timp cu lotul și a urmărit cu atenție întreaga primă parte a ședinței de pregătire. A fost atent atât la încălzire, cât și la exercițiile clasice de posesie, în special la celebrul 6 contra 2, moment în care a intervenit de câteva ori cu indicații pentru una dintre grupe.

Le-a cerut jucătorilor mai multă seriozitate și atenție, semn că, dincolo de problemele traversate, rămâne conectat la detalii și implicat în tot ceea ce ține de pregătirea echipei. A fost practic singurul moment vocal din partea sa în timpul petrecut de presă acolo.

Pe durata celor 15 minute în care presa a avut acces la antrenament, Lucescu a discutat în repetate rânduri cu membrii staff-ului, mai ales cu Jerry Gane, unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați.

Chiar dacă a fost prezent și parțial activ, impresia generală a fost că selecționerul este ușor slăbit comparativ cu toamna anului trecut. Se observă că nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere fizic, iar prezența sa pare mai reținută decât în trecut.

A căutat să se ferească de camere

Acesta ar putea fi și motivul pentru care a evitat în bună măsură contactul direct cu camerele de filmat. Deși s-a deplasat destul de mult pe teren, dintr-o parte în alta, Lucescu a stat adesea întors cu spatele sau doar din profil în zona surprinsă de jurnaliști.

Singurul moment în care a rămas aproape complet static a fost în timpul încălzirii, când și-a fixat privirea asupra jucătorilor și a urmărit atent fiecare mișcare.

În jurul selecționerului continuă să planeze semne de întrebare, mai ales în contextul mizei uriașe a acestui meci cu Turcia. Un eventual eșec ar putea însemna în mare măsură ultimul meci pe banca naționalei, locul său urmând să fie luat, cel mai probabil, de Gheorghe Hagi.

Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
„Cel mai important meci din carieră” VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”
 „Cel mai important meci din carieră”  VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”

Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Fost deputat ia indemnizație de merit ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
Fost deputat ia indemnizație de merit  ANS a reactualizat lista după decesul lui Emeric Ienei. Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registru
„Nu ne simțim inferiori” Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
„Nu ne simțim inferiori”  Ianis Hagi este pregătit să ducă România la Mondial » Mesaj pentru jucătorii accidentați
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”
VIDEO | Ciucu și Tuță, la pas prin centrul Bucureștiului, să verifice străzile de pereți mâzgăliți, stâlpișori rupți și mașini parcate pe trotuar. Primarul general: „Afectează viața tuturor”

