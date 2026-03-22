Virgil Ghiță/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 18:27
  • Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026, cu Turcia.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Astăzi, o mare parte din jucătorii echipei naționale s-au întâlnit în cantonamentul de la Mogoșoaia, printre cei prezenți fiind și Virgil Ghiță, eroul meciului cu Austria (1-0) din preliminariile CM 2026.

Virgil Ghiță: „Cel mai important meci din cariera tuturor”

„Am venit cu încredere, am venit cu entuziasm. Sunt emoții, dar unele constructive. E un meci important. Mergem cu cele mai bune gânduri”, și-a început Ghiță discursul.

Întrebat dacă meciul cu Turcia e cel mai important din cariera sa, stoperul celor de la Hannover a replicat:

„Cu siguranță! Cred că e cel mai important meci din cariera tuturor. Ne jucăm șansa pentru a merge la Mondial”.

Virgil Ghiță: „Atmosfera din tribune ne va motiva”

Ghiță a vorbit la superlativ despre naționala Turciei, dar a declarat că „tricolorii” nu ar trebui să se teamă de atmosfera ostilă de la Istanbul, deoarece majoritatea jucătorilor convocați de Mircea Lucescu evoluează cu arene pline:

„E o echipă foarte bună, au demonstrat-o. Au o generație și mulți jucători foarte buni, care sunt periculoși. O să fie foarte greu, dar avem șansa noastră.

Atmosfera? Cred că o să ne motiveze. Majoritatea de-aici jucăm cu zeci de mii de spectatori în tribune. Nu ar trebui să fie ceva nou pentru noi, poate doar o să fie puțin mai gălăgioși”.

Cât despre atuul României în fața adversarei de la baraj, Ghiță a afirmat:

„Suntem mai bine organizați, mai motivați. Din ce am auzit ei se văd deja calificați la Mondial. Cred că este un minus pentru ei, așa că noi mergem mult mai concentrați”.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

