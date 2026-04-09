„Regret că nu i-am ascultat poveștile” Mesajul brazilianului de la Bistrița care a jucat la Dinamo Kiev și Shakhtar când Il Luce era la adversari
Junior Moraes, la primul meci al lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în august 2020. El era la Shakhtar. Il Luce a învins cu 3-1 și a cucerit Supercupa Ucrainei Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 16:23
  • Mircea Lucescu a încercat de mai multe ori să-l ia pe Junior Moraes la echipele sale în Ucraina. Nu a putut. 
  • Acum, fostul atacant se înclină în fața antrenorului: „Povestea dumneavoastră nu va fi uitată niciodată”.

La 39 de ani, Junior Moraes se gândește acum la Mircea Lucescu.

Nu a jucat niciodată la echipele lui, a fost mereu la adversari, dar știe că antrenorul l-a apreciat.

Junior Moraes, căutat de Lucescu. Era mereu la rivali

Brazilianul care a jucat un sezon la Gloria Bistrița, 2010-2011, a fost atacantul lui Dinamo Kiev în 2015-2016, când Il Luce era la Shakhtar.

Când tehnicianul a ajuns la Dinamo Kiev, în 2020, Moraes era el la Shakhtar, unde a rămas până în 2022.

Junior Moraes, în 2015, în tricoul lui Dinamo Kiev, într-un meci împotriva Shakhtarului antrenat de Mircea Lucescu Foto: Imago

Lucescu a încercat de mai multe ori să-l ia la formațiile sale, însă nu a reușit. L-a admirat doar de la distanță.

Junior Moraes: „Lucescu a avut o mare simpatie pentru jocul meu”

Sud-americanul a scris un lung mesaj în amintirea lui Mircea Lucescu.

„Un antrenor remarcabil care și-a înscris numele în istoria fotbalului ucrainean și a participat la fotbalul mondial cu victoriile sale la Șahtior, unde a câștigat nenumărate titluri de-a lungul a peste un deceniu”, a început Junior.

„Am avut ocazia să interacționez cu el în timpul carierei mele în Ucraina. Chiar și fără să lucrăm împreună, am avut întotdeauna o relație de respect, admirație și apropiere”.

A avut o mare simpatie pentru jocul meu, alți jucători mi-au transmis întotdeauna acest lucru și am apreciat foarte mult Junior Moraes, fost jucător brazilian

„Rămâne și recunoștința pentru toată atenția și conexiunea create în acest timp”

A rămas regretul că nu l-a avut antrenor pe Mircea Lucescu.

„De-a lungul anilor, au existat încercări de a colabora, dar din păcate, acestea nu s-au concretizat niciodată.

Rămâne tristețea că nu am putut experimenta acest lucru pe teren, dar rămâne și recunoștința pentru toată atenția și conexiunea create în acest timp”.

Astăzi, pe lângă durerea pierderii, persistă regretul pentru planuri care nu mai pot fi realizate alături de el. Regret că nu i-am ascultat poveștile. Junior Moraes, fost jucător brazilian

„Odihniți-vă în pace, domnule profesor! Povestea dumneavoastră nu va fi uitată niciodată”.

