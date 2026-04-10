Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică

Tomas Hubschman (44 de ani), fostul jucător al lui Mircea Lucescu din perioada petrecută la Șahtior Donețk, a fost prezent la funeraliile fostului selecționer.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, la Arena Naționala, iar marele antrenor a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Joi, la Arena Națională, un alt fost elev al lui Mircea Lucescu a fost prezent pentru a-și lua rămas bun de la legendarul antrenor. Dmitri Cigrinski (39 de ani) a venit în România, fiind vizibil afectat de dispariția tehnicianului.

Astăzi, la înhumarea lui „Il Luce”, cehul Tomas Hubschman s-a aflat și el printre cei prezenți, sosind în țară pe cont propriu, gest similar cu fostul său coleg ucrainean.

Hubschman a evoluat pentru Sparta Praga și Jablonec între 2000 și 2004, iar apoi a fost cumpărat de Șahtior cu 3 milioane de euro, club la care a lucrat cu Mircea Lucescu timp de 10 ani, până în 2014, când a a revenit în țara natală, la Jablonec.

După alți 10 ani, în 2024, cehul și-a anunțat retragerea din fotbal.

Tomas Hubschman, prezent la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Foto: basilica.ro

Totodată, „Il Luce” a fost omagiat și de clubul rival al formației din Donețk. Anatoli Volk, directorul celor de la Dinamo Kiev, club pe care antrenorul român l-a antrenat între 2020 și 2023, a fost prezent și ieri, la Arenă, dar și astăzi, la înmormântare.

