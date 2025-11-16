A urlat la ziariștii bosniaci! VIDEO. Mircea Lucescu a reacționat șocant la conferința de presă: „Eu vorbesc, nu tu!”

Mircea Lucescu s-a înfuriat și s-a răstit la un jurnalist bosniac în timpul conferinței de la Zenica. „Aici noi trebuie să vorbim. Tu ce vrei?”, l-a întrebat în engleză.

Extrem de nervos era Mircea Lucescu la conferința de presă, sâmbătă noapte, la Zenica.

Selecționerul s-a certat rău cu jurnaliștii bosniaci. A urlat la ei.

Un jurnalist bosniac: „Ați pierdut tot. Mai are sens să continuați?”

Reporterii locali i-au pus primele întrebări. „Ați pierdut tot, o campanie ratată, mai are sens să continuați?”.

După ce a atacat arbitrajul, acuzându-l pe Michael Oliver că i-a avantajat clar pe adversari, și a spus că „am fost net superiori în două meciuri, Bosnia a avut doar o repriză. Nu merita să câștige nici astăzi, n-ați meritat victoria!”, un alt jurnalist bosniac i-a replicat tăios:

„Fanii români ne-au provocat, noi am înscris 4 goluri, România unul singur. Chiar nu merităm respect?”.

Mircea Lucescu, spre ofițerul de presă: „Sunt nervos, nu mai vreau să vorbesc”

Luce a explodat: „Nu mă interesează, nu vorbesc de fani. N-am văzut o lipsă de ospitalitate mai mare ca asta. Pe stadion, condiții mizerabile. FIFA trebuie să fie atentă”.

Publicul ne-a fluierat imnul, n-am văzut în toată cariera mea, n-am auzit imnul din cauza fluierăturilor Mircea Lucescu, selecționerul României

Alt jurnalist bosniac a vrut să mai spună ceva, Lucescu l-a întrerupt și s-au aprins amândoi.

Selecționerul a început să urle în engleză: „Noi trebuie să vorbim. Eu vorbesc, nu tu. Ce vrei?”.

I s-a răspuns: „Eu vreau să vorbesc”.

Lucescu i-a zis ofițerului de presă Cătălin Popescu: „Sunt nervos, nu mai vreau să vorbesc”.

