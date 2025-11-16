„O rușine ce a fost aici!” Mircea Lucescu nu s-a abținut după dezastrul cu Bosnia + Întrebarea care l-a făcut să plece de la interviu

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu (80 de ani) a răbufnit la finalul partidei de la Zenica.

Selecționerul echipei naționale a criticat arbitrajul lui Michael Oliver, pe bosniaci, dar și condițiile în care s-a disputat partida.

A fost întrebat și dacă se va afla pe banca României la barajul pentru CM 2026.

Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară, singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial fiind reprezentat de barajul din luna martie.

Selecționerul a fost extrem de deranjat de deciziile luate de „centralul” Michael Oliver.

„Un meci pe care l-am pierdut în repriza a doua, după ce în prima nu am avut concentrare... trebuia să marcăm mai mult.

Arbitrul le-a permis tot! Marius (n.r. Marin) are urechea ruptă, are nevoie de copci, iar el nu a dat nimic. La eliminarea noastră, Denis a ridicat piciorul, jucătorul lor a venit din spate exact peste piciorul lui. A simulat, iar arbitrul a scos imediat cartonașul roșu. Nu se poate juca în condițiile astea!

Arbitrul a influențat echilibrul, dar și noi am arătat copilărie în interpretarea unor momente. La primul gol trebuia ca Mihăilă să scoată mingea în afară și așa nu le mai dădeam posibilitatea să aibă acea situație”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

Mircea Lucescu: „O rușine ce a fost aici!”

Selecționerul a avut un discurs extrem de dur referitor atât la scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, cât și la adresa stadionului pe care s-a jucat meciul.

„O rușine ce a fost aici! Când mă uit pe ce hal de stadion am jucat... jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem țigani, ei ce sunt cu condițiile astea? E imposibil la acest nivel să joci în aceste condiții inumane” , a mai spus Lucescu.

Întrebat dacă va rămâne pe banca echipei naționale și la baraj, Lucescu nu a dorit să răspundă și a părăsit interviul: „Nu, haideți, nu mă întrebați. Nu vă răspund la nimic!”.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

