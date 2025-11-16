Mihăilă își face mea culpa Ce-și reproșează fotbalistul României după înfrângerea cu Bosnia: „De la mine a plecat”

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valentin Mihăilă (25 de ani) și-a recunoscut vina de la golul egalizator al gazdelor.

„Tricolorii” au condus cu 1-0 la Zenica, după reușita superbă a lui Bîrligea, în urma unei pase decisive care i-a aparținut chiar lui Mihăilă.

Bosnia a egalat la 5 minute de la reluarea jocului. Faza golului a plecat de la o eroare a jucătorului celor de la Rizespor, care a trimis o pasă greșită spre colegii din defensivă.

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1 . Valentin Mihăilă își face mea culpa: „De la mine a plecat”

Premergător gafei care a dus la reușita lui Dzeko, Mihăilă rămăsese întins pe gazon. A acuzat probleme musculare, dar a ales să se ridice, iar în momentul în care a primit mingea nu a trimis-o în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale.

Fostul jucător al Universității Craiova și-a recunoscut greșeala la finalul meciului.

„Sunt dezamăgit, pentru că am avut o prima repriză foarte bună. Îmi pare că n-am închis meciul în prima repriză la câte ocazii ne-am creat. A doua repriză am intrat în jocul lor, am început să jucăm cu minge lungi.

La primul gol pot să spun că greșeala a plecat de la mine, puteam să dau mingea afară după ce am simțit ca o crampă pe aductor după ce am alunecat.

Puteam să dau mingea afară și să chem doctorul. Nu știu, așa am gândit, pur și simplu am vrut să joc înapoi și să dea minge lungă. Îmi asum, e greșeală. Pot să spun că a plecat de la mine golul”, a declarat Valentin Mihăilă la Digi Sport.

Valentin Mihăilă: „Nu acolo s-a pierdut meciul”

Întrebat despre eliminarea lui Denis Drăguș, din minutul 67, Mihăilă este de părere că nu acela a fost momentul decisiv al partidei.

„A fost un meci mai greu pentru noi, dar nu acolo s-a pierdut meciul”, a adăugat Mihăilă.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

