Omagiu de la Hunedoara Corvinul, mesaj emoționant în ziua în care Mircea Lucescu a fost înmormântat: „Amprenta lui creştea proporţional cu zâmbetele"
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 15:13
  • Mircea Lucescu a fost înmormântat azi la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul lui Mircea Lucescu, a rostit un discurs încărcat de emoție la slujba de înmormântare a fostului selecționer al naționalei României.

Corvinul, clubul unde Il Luce și-a început incredibila carieră de antrenor, a transmis un mesaj impresionant.

Echipa joacă azi în Liga 2, în deplasarea de la Voluntari, de la ora 16:00, și va pregăti și pe gazon un omagiu pentru Lucescu.

Elogiu de la Hunedoara: „Creator al Corvinului. Inventator al celui mai bun Rapid din istorie”

„Rămas bun, Mircea Lucescu!

47 de ani şi 38 de zile. Adică, undeva la peste 24 de milioane de minute petrecute în slujba fotbalului.

Carierele nu se cuantifică numai în trofee și numărul de meciuri câștigate. Ci și în minutele petrecute în iarbă. În tribună. În birou. În vestiar. Iar cifrele de mai sus însumează timpul trecut de la debutul lui Mircea Lucescu ca antrenor principal. La Hunedoara.

Pe 28 februarie 1979, la doi ani de la venirea sa pe Cerna, Mircea Lucescu își începea cariera de antrenor "plin". "Il Luce" avea atunci numai 33 de ani.

Juca încă la Corvinul, iar în acea iarnă fusese instalat „principal” al echipei în locul lui Ilie Savu. Primul meci? În „16-imile” Cupei, cu o divizionară secundă: Metalul Bucureşti. Deşi favorită, Corvinul pierdea atunci, 1-3, după 120 de minute.

Doar că sportul îţi dă, săptămânal, lunar, anual, şansa de a te reabilita. Iar după retrogradarea din primul eşalon, Corvinul a revenit, un an mai târziu în elită.

După o luptă acerbă cu FC Bihor şi UTA. Din nou în prim-plan, echipa hunedoreană amesteca experiența unor foști internaționali (Dumitrache, Radu Nunweiler, Dumitriu IV și însuși Lucescu, prezent în teren aproape la fiecare meci) cu tinerețea lui Klein, Petcu, Rednic, Andone, Gabor, oameni care aveau să facă istorie pentru Corvinul.

Echipa juca spectaculos, mai ales acasă, unde câștiga la scoruri mari, iar la finele sezonului avea să se claseze a șaptea și să aibă cel mai bun atac (72 de goluri), la egalitate cu campioana Universitatea Craiova.

„Amprenta” lui Lucescu creştea proporţional cu zâmbetele hunedorenilor care nu povesteau despre nimic altceva decât despre ziua petrecută la Combinat şi orele petrecute în tribune.

Urmărind cu privirea, strigând şi aplaudând câţiva băieţi în alb-albastru care le colorau zilele, altfel, relativ cenuşii.

Iar de aici „scara” către succesul cu „S” mare pare să aibă trepte infinite. Practic, Mircea Lucescu este de mai bine de jumătate de secol una dintre istoriile frumoase ale fotbalului autohton. European. Mondial.

Creator al Corvinului. Inventator al celui mai bun Rapid din istorie, antrenor la Inter Milano al lui Roberto Baggio, Cordoba și Ronaldo, la Brescia devenită, în scurt timp, Romena.

De la Occidentul ţipător, la estul şi sud-estul vocal şi pasional. De la Galatasaray, la Beşiktaş. De la Şahtior, la Dinamo Kiev. Iar ca ciclul să fie complet, la Națională.

De la meciul cu Metalul Bucureşti, la Cupa UEFA cucerită, unde altundeva dacă nu la... Istanbul, cu echipa... minerilor ucrainieni.

De la Metal, la Combinat, la mineri, la o carieră de aur, în care şi-au făcut loc 35 de trofee.

Peste 24 de milioane de minute petrecute în iarbă, pe bancă, în vestiar, în birou. Şi cam tot atâtea amintiri preţioase pentru orice microbist care se respectă.

Iar pentru asta, vă mulţumim domnule Mircea Lucescu! Rămâneţi etern!”, a scris Corvinul pe rețelele sociale.

