„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!

Foto: Raed Krishan
Nationala

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 12:32
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 12:33
  • România - Austria 1-0. Pe paginile de Facebook și Instagram ale echipei naționale a apărut o postare ironică după victoria neașteptată a „tricolorilor”.
  • Aceasta s-a viralizat la scurt timp după publicare. Despre ce e vorba, mai jos.

Virgil Ghiță a adus victoria României în meciul cu Austria de duminică. Fundașul lui Hannover 96 a înscris cu capul în minutul 90+5, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

România-Austria 1-0. Postarea naționalei s-a viralizat

În dimineața zilei de luni, după succesul României cu Austria, scor 1-0, echipa de comunicare a „tricolorilor” a adăugat pe Instagram și Facebook o postare care s-a viralizat imediat.

Contul naționalei a transmis: „La portiță este Ghiță, România e în Schengen 😎 Nu rimează, dar nici nu trebuie 🤭”.

Descrierea postării face referire la Virgil Ghiță, jucătorul care a adus cele trei puncte „tricolorilor”, folosind piesa „Ghiță”, lansată de Cleopatra Stratan în anul 2006, atunci când artista avea doar 4 ani.

Versul celebru la care se referă postarea este: „Ghiță, te-aștept diseară la portiță”. Până în acest moment, melodia a strâns peste 67 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Totodată, postarea face referire și la opoziția Austriei față de intrarea României în Spațiul Schengen. Inițial, guvernul de la Viena a susținut doar eliminarea controalelor la frontierelor maritime și aeriene, care s-a produs pe 31 martie 2024. România a intrat deplin în Schengen pe 1 ianuarie 2025.

La trei ore de la publicare, postarea a acumulat deja 16.900 de reacții pe Instagram și 2.100 pe Facebook.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

Postarea a stârnit reacția fanilor

La scurt timp de la publicare, postarea a adunat sute de comentarii în care oamenii apreciază ironia postării.

Exemple de comentarii:

  • „Baaa cea mai buna postare😂😂😂❤️”
  • „Iconic 🙌”
  • „Bine admineee”
  • „Portarul Austriei, dimineața din ziua meciului: «Ghiță, te aștept diseară la portiță!»”
  • „Veni, Vidi, Virgiiiiil”
  • @austria is this the reason you didn’t want us in Schengen?” (trad: Austria, acesta este motivul pentru care nu ne-ați vrut în Schengen?)
  • „Ghiță de la portiță a demonstrat că merităm să fim în Schengen...acuma știu și austriecii cine este Ghiță... și Hagi”

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

austria echipa nationala a romaniei romania NATIONALA instagram virgil ghiță preliminarii cm 2026 cleopatra stratan spatiul schengen
