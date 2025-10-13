„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!

România - Austria 1-0. Pe paginile de Facebook și Instagram ale echipei naționale a apărut o postare ironică după victoria neașteptată a „tricolorilor”.

Aceasta s-a viralizat la scurt timp după publicare. Despre ce e vorba, mai jos.

Virgil Ghiță a adus victoria României în meciul cu Austria de duminică. Fundașul lui Hannover 96 a înscris cu capul în minutul 90+5, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.

România-Austria 1-0 . Postarea naționalei s-a viralizat

În dimineața zilei de luni, după succesul României cu Austria, scor 1-0, echipa de comunicare a „tricolorilor” a adăugat pe Instagram și Facebook o postare care s-a viralizat imediat.

Contul naționalei a transmis: „La portiță este Ghiță, România e în Schengen 😎 Nu rimează, dar nici nu trebuie 🤭”.

Descrierea postării face referire la Virgil Ghiță, jucătorul care a adus cele trei puncte „tricolorilor”, folosind piesa „Ghiță”, lansată de Cleopatra Stratan în anul 2006, atunci când artista avea doar 4 ani.

Versul celebru la care se referă postarea este: „Ghiță, te-aștept diseară la portiță” . Până în acest moment, melodia a strâns peste 67 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Totodată, postarea face referire și la opoziția Austriei față de intrarea României în Spațiul Schengen. Inițial, guvernul de la Viena a susținut doar eliminarea controalelor la frontierelor maritime și aeriene, care s-a produs pe 31 martie 2024. România a intrat deplin în Schengen pe 1 ianuarie 2025.

La trei ore de la publicare, postarea a acumulat deja 16.900 de reacții pe Instagram și 2.100 pe Facebook.

Postarea a stârnit reacția fanilor

La scurt timp de la publicare, postarea a adunat sute de comentarii în care oamenii apreciază ironia postării.

Exemple de comentarii:

„Baaa cea mai buna postare😂😂😂❤️”

„Iconic 🙌”

„Bine admineee”

„Portarul Austriei, dimineața din ziua meciului: «Ghiță, te aștept diseară la portiță!»”

„Veni, Vidi, Virgiiiiil”

„@austria is this the reason you didn’t want us in Schengen?” (trad: Austria, acesta este motivul pentru care nu ne-ați vrut în Schengen?)

„Ghiță de la portiță a demonstrat că merităm să fim în Schengen...acuma știu și austriecii cine este Ghiță... și Hagi”



Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

