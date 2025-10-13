„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!

- România - Austria 1-0. Pe paginile de Facebook și Instagram ale echipei naționale a apărut o postare ironică după victoria neașteptată a „tricolorilor”.
- Aceasta s-a viralizat la scurt timp după publicare. Despre ce e vorba, mai jos.
Virgil Ghiță a adus victoria României în meciul cu Austria de duminică. Fundașul lui Hannover 96 a înscris cu capul în minutul 90+5, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.
România-Austria 1-0. Postarea naționalei s-a viralizat
În dimineața zilei de luni, după succesul României cu Austria, scor 1-0, echipa de comunicare a „tricolorilor” a adăugat pe Instagram și Facebook o postare care s-a viralizat imediat.
Contul naționalei a transmis: „La portiță este Ghiță, România e în Schengen 😎 Nu rimează, dar nici nu trebuie 🤭”.
Descrierea postării face referire la Virgil Ghiță, jucătorul care a adus cele trei puncte „tricolorilor”, folosind piesa „Ghiță”, lansată de Cleopatra Stratan în anul 2006, atunci când artista avea doar 4 ani.
Versul celebru la care se referă postarea este: „Ghiță, te-aștept diseară la portiță”. Până în acest moment, melodia a strâns peste 67 de milioane de vizualizări pe YouTube.
Totodată, postarea face referire și la opoziția Austriei față de intrarea României în Spațiul Schengen. Inițial, guvernul de la Viena a susținut doar eliminarea controalelor la frontierelor maritime și aeriene, care s-a produs pe 31 martie 2024. România a intrat deplin în Schengen pe 1 ianuarie 2025.
La trei ore de la publicare, postarea a acumulat deja 16.900 de reacții pe Instagram și 2.100 pe Facebook.
Galerie foto (22 imagini)
Postarea a stârnit reacția fanilor
La scurt timp de la publicare, postarea a adunat sute de comentarii în care oamenii apreciază ironia postării.
Exemple de comentarii:
- „Baaa cea mai buna postare😂😂😂❤️”
- „Iconic 🙌”
- „Bine admineee”
- „Portarul Austriei, dimineața din ziua meciului: «Ghiță, te aștept diseară la portiță!»”
- „Veni, Vidi, Virgiiiiil”
- „@austria is this the reason you didn’t want us in Schengen?” (trad: Austria, acesta este motivul pentru care nu ne-ați vrut în Schengen?)
- „Ghiță de la portiță a demonstrat că merităm să fim în Schengen...acuma știu și austriecii cine este Ghiță... și Hagi”
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0