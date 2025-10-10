Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”

România - Moldova 2-1. Mircea Lucescu (80 de ani) e mulțumit de rezultat și vede un viitor bun pentru națională, după evoluțiile tinerilor care au debutat joi seară.

România s-a impus la limită în ultimul meci de pregătire dinaintea duelului decisiv cu Austria, iar Mircea Lucescu a făcut o analiză a prestației „tricolorilor”.

Mircea Lucescu: „Am văzut o echipă hotărâtă”

„Sunt mulțumit, pentru că am jucat împotriva unei bune echipe. Moldova din seara asta mi-a adus aminte de Moldova care a bătut Polonia cu 3-2, care a făcut meciul acela bun cu Cehoslovacia, care a făcut 1-1 cu Austria la Viena. Adică, s-au comportat extrem de responsabil, motivați, agresivi, multe faulturi.

În condițiile astea, noi am jucat, 2-1, sigur că rezultatul ne mulțumește. Ar fi putut fi mai mult, cred că a fost un penalty clar și a fost și un fault la portar în momentul acela. Chiar dacă Radu a greșit, că în mod normal, la presiunea aceea, el trebuia să dea mingea cu mâna peste bară.

Dar, în rest, nu pot să le reproșez nimic, am văzut echipa hotărâtă, decisă, disponibilă să nu piardă duelurile individuale. Din astea au rezultat câteva faze foarte bune de finalizare, din păcate n-am marcat, am fi putut marca mai mult, dar eu sunt mulțumit, pentru că astăzi au debutat jucători importanți.

Am redus foarte mult media de vârstă a echipei naționale. Jucătorii care au jucat azi pot să intre într-un grup mai mare.

M-a convins Eissat, la 20 de ani arată ca un jucător foarte matur. M-a convins și Ciubotaru, care a intrat în repriza a doua, are niște calități deosebite. Sunt doi jucători de 20-21 de ani excelenți, ceea ce de mult timp nu am mai avut noi la echipa națională.

Și ceilalți mi-au plăcut, la mijlocul terenului. Și Screciu cu Dragomir s-au comportat foarte bine. Nu vreau să vorbesc despre jucătorii care mi-au plăcut pentru că aș fi nedrept față alții”, a spus Mircea Lucescu, la Prima TV.

