„Lucescu, șoc!” FOTO. Presa de la Istanbul a dat „știre de ultimă oră” cu starea selecționerului:  „A leșinat”. Mesajul lui Galatasaray +6 foto
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 14:43
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 14:43
  • Jurnaliștii turci au răspândit vestea internării în spital a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonament. 

Vestea că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia chiar în ziua plecării spre Slovacia a ajuns rapid și la Istanbul.

Prima reacție a lui Lucescu Ce a transmis selecționerul după ce a fost internat de urgență la spital » Ce spune soția lui: „Efectul supărării"
Acolo unde selecționerul pierduse cu naționala semifinala barajului CM 2026, 0-1 în fața Turciei.

Îngrijorare în Turcia: „Mircea Lucescu, luat cu ambulanța”

Jurnaliștii turci au titrat în stilul lor, alarmant, au dat pe site-urile publicațiilor și comunicatul FRF despre starea de sănătate a antrenorului în vârstă de 80 de ani.

„Lucescu, șoc! Internat în spital. I s-a făcut rău la antrenament”, a scris cotidianul sportiv Fanatik.

Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Fotomac
Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Fotomac

Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Fanatik Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Spor X Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Sabah Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Milliyet Reacția presei de la Istanbul după internarea în spital a lui Mircea Lucescu: Hurriyet
„Federația română a anunțat că starea sa este stabilă”.

„Mircea Lucescu, luat cu ambulanța”, a titrat alt jurnal de sport important, Fotomac.

„Vești alarmante din România: Lucescu a leșinat în timpul antrenamentului!”

Titlul din Sabah: „Mircea Lucescu, internat în România”.

Hurriyet: „Vești alarmante din România: Mircea Lucescu a leșinat în timpul antrenamentului!”.

Spor X: „Transportat la spital. Mircea Lucescu și-a pierdut cunoștința în cantonament”.

Milliyet: „Antrenorul României s-a îmbolnăvit și a fost dus la spital”.

Galatasaray, alături de Lucescu

Clubul la care Lucescu a antrenat prima oară în Turcia, Galatasaray (2000-2002), a fost primul care a reacționat.

„Îi dorim sănătate multă lui Mircea Lucescu, selecționerul României și fostul nostru antrenor, căruia i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei și a fost transportat la spital.

Sperăm în refacerea sa cât mai rapidă” a fost mesajul postat de Galata pe social media.

„Când a ajuns la spital, voia înapoi la bază" Răzvan Burleanu a explicat ce se întâmplă cu naționala după problemele medicale ale lui Lucescu
Cine va sta pe bancă FRF a anunțat ca Mircea Lucescu nu merge la Bratislava. Pe cine a ales principal pentru meciul cu Slovacia
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Disprețul

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
