„Lucescu, șoc!” FOTO. Presa de la Istanbul a dat „știre de ultimă oră” cu starea selecționerului: „A leșinat”. Mesajul lui Galatasaray

Jurnaliștii turci au răspândit vestea internării în spital a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonament.

Vestea că lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia chiar în ziua plecării spre Slovacia a ajuns rapid și la Istanbul.

Acolo unde selecționerul pierduse cu naționala semifinala barajului CM 2026, 0-1 în fața Turciei.

Îngrijorare în Turcia: „Mircea Lucescu, luat cu ambulanța”

Jurnaliștii turci au titrat în stilul lor, alarmant, au dat pe site-urile publicațiilor și comunicatul FRF despre starea de sănătate a antrenorului în vârstă de 80 de ani.

„Lucescu, șoc! Internat în spital. I s-a făcut rău la antrenament”, a scris cotidianul sportiv Fanatik.

„Federația română a anunțat că starea sa este stabilă”.

„Mircea Lucescu, luat cu ambulanța”, a titrat alt jurnal de sport important, Fotomac.

„Vești alarmante din România: Lucescu a leșinat în timpul antrenamentului!”

Titlul din Sabah: „Mircea Lucescu, internat în România”.

Hurriyet: „Vești alarmante din România: Mircea Lucescu a leșinat în timpul antrenamentului!”.

Spor X: „Transportat la spital. Mircea Lucescu și-a pierdut cunoștința în cantonament”.

Milliyet: „Antrenorul României s-a îmbolnăvit și a fost dus la spital”.

Galatasaray, alături de Lucescu

Clubul la care Lucescu a antrenat prima oară în Turcia, Galatasaray (2000-2002), a fost primul care a reacționat.

Milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü ve eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/xDGrdIVTVR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 29, 2026

„Îi dorim sănătate multă lui Mircea Lucescu, selecționerul României și fostul nostru antrenor, căruia i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei și a fost transportat la spital.

Sperăm în refacerea sa cât mai rapidă” a fost mesajul postat de Galata pe social media.

