Prima reacție a lui Lucescu  Ce a transmis selecționerul după ce a fost internat de urgență la spital » Ce spune soția lui: „Efectul supărării”

Mircea Lucescu (80 de ani) a oferit o primă reacție după ce a fost internat de urgență la spital din cauza problemelor de sănătate.

Ce spune Neli Lucescu, soția selecționerului, mai jos în articol.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Reacția lui Mircea Lucescu: „Mă simt bine acum”

După ce a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, care a emis un comunicat cu privire la starea selecționerului, Mircea Lucescu a oferit o primă reacție:

„Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital” , a afirmat Lucescu într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii al selecționerului.

În timp ce le vorbea jucătorilor, Lucescu s-a așezat pe un scaun și nu a mai reacționat pentru scurt timp.

Tehnicianul a ajuns în jurul orei 11:30 la Spitalul Universitar, unde mai fusese internat timp de o lună și în ianuarie.

În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a mai fost internat și a ales să rămână alături de echipa națională, în ciuda problemelor medicale.

Problemele selecționerului au apărut la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

Meciul amical cu Slovacia, programat marți, de la ora 21:45, ar fi urmat să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Neli Lucescu: „Efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul”

Neli Lucescu, soția selecționerului, a venit și ea cu precizări legate de starea soțului ei.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară.

Pe mine m-a sunat Răzvan (n.r. - fiul lor, antrenorul lui PAOK) din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a declarat Neli Lucescu, potrivit gsp.ro.

FRF a anunțat că Lucescu nu va merge astăzi cu echipa României la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia.

Jerry Gane (54 de ani) și Florin Constantinovici (58 de ani) sunt variantele principale pentru banca tehnică. Conform informațiilor GOLAZO.ro, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, ar putea interveni doar la solicitarea lui Răzvan Burleanu .

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Slovenia, încheiat 2-2, pe 15 august 2001, atunci când Gheorghe Hagi a lipsit din cauza unor probleme medicale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport