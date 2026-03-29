Cine va sta pe bancă FRF a anunțat ca Mircea Lucescu nu merge la Bratislava. Pe cine a ales principal pentru meciul cu Slovacia

Mircea Lucescu (80 de ani) nu va fi prezent la meciul cu Slovacia, din cauza problemelor de sănătate.

Detalii despre cine va conduce naționala României în duelul de la Bratislava, mai jos.

Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

FRF a anunțat că Lucescu nu va merge astăzi cu echipa României la Bratislava.

Jerry Gane și Florin Constantinovici sunt principalele opțiuni pentru banca naționalei

Jerry Gane (54 de ani) va conduce naționala de pe bancă la meciul cu Slovacia. Fost antrenor principal la echipe precum Universitatea Craiova și Petrolul, Gane face parte din staff-ul echipei naționale a României din 2022.

Acesta va fi ajutat de celălalt „secund”, Florin Constantinovici (58 de ani), care face parte din staff-ul primei reprezentative din 2019.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat în vara lui 2011, când Răzvan Lucescu a demisionat, iar naționala a fost condusă de Ștefan Iovan la turneul din America de Sud, unde „tricolorii” au întregistrat două înfrângeri, 0-1 cu Brazilia și 0-2 cu Paraguay.

Problemele selecționerului au apărut la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Sunt în drum spre Mogoșoaia Mihai Stoichiță, director tehnic FRF

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar, unde a ajuns în jurul orei 11:30. Selecționerul mai fusese internat în același spital timp de o lună și în ianuarie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport