Alcaraz, petrecere exclusivistă Spaniolul s-a distrat alături de celebrități  după succesul de la US Open
Carlos Alcaraz FOTO: IMAGO
Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.09.2025, ora 18:05
Actualizat: 10.09.2025, ora 18:05
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a sărbătorit victoria de la US Open într-un club exclusivist din New York, alături de alte personalități cunoscute la nivel mondial.

Spaniolul s-a impus în ultimul act de la US Open în fața lui Jannik Sinner, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, ajungând astfel la al șaselea titlu de Grand Slam din carieră.

Carlos Alcaraz a sărbătorit victoria de la US Open într-un club exclusivist din New York

După victoria obținută în fața lui Jannik Sinner, Alcaraz a petrecut pe măsură la New York. Acestuia i-au fost alături multe celebrități.

Totul s-a petrecut la clubul exclusivist Chez Margaux din New York, alături de sportivul spaniol fiind Jamie Foxx, Lenny Kravitz, Tika Camaj, Adrien Brody, Jon Hamm, Ty Dolla $ign și Kevin Hart.

Cardi B și The Kid Laroi au cântat pentru spaniol. Alcaraz s-a fotografiat alături de modelul Brianna Bardhi, iar aceasta a postat imaginea pe contul personal de Instagram.

Spaniolul a fost felicitat și de către bucătarul șef, Jean-Georges Vongerichten.

Ibericul nu ar fi consumat alcool,

Conform nypost.com, Alcaraz ar fi fost invitat în locația exclusivistă chiar de către patronul acesteia, Michael Cayre.

Ibericul nu ar fi consumat alcool, deși are 22 de ani, chiar dacă a deschis o șampanie în cinstea victoriei obținute în fața lui Sinner.

După ce a petrecut o bună perioadă în Chez Margaux, Alcaraz a părăsit locația alături de mai mulți prieteni, printre care și o femeie despre care s-a vorbit că ar putea fi iubita sa. Ulterior s-a aflat că aceasta era partenera fratelui său.

În ultima perioadă, tot mai multe zvonuri despre o relație a lui Alcaraz cu Emma Răducanu au apărut în spațiul public. Cei doi au avut chiar și un schimb de replici amuzant prin intermediul rețelelor de socializare.

Carlos Alcaraz, schimbare de look după victoria de la US Open

După succesul de la US Open, Carlos Alcaraz a decis să facă o schimbare de look. Acesta s-a vopsit blond.

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
New York FINALA us open petrecere jannik sinner carlos alcaraz
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
