Tragedie în Portugalia Un jucător de  7 ani al echipei Boavista a murit după ce a leșinat la antrenament!

Un jucător de 7 ani, component al echipei U8 a celor de la Boavista, a decedat marți, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unui antrenament.

Tânărul abia intrase pe teren pentru a-și începe încălzirea, moment în care a leșinat.

Imediat, o echipă medicală a clubului a sărit în ajutor. L-au îngrijit pe sportivul de doar 7 ani pe teren folosind chiar și un defibrilator, înainte ca vehicule medicale de urgență să sosească la fața locului.

Ulterior, sportivul a fost transportat la Spitalul Sao Joao din Porto, unde a fost internat în stare critică. A decedat la primele ore ale serii, informează abola.pt.

Comunicatul celor de la Boavista, după decesul unui fotbalist în vârstă de 7 ani

Clubul Boavista a emis un comunicat în care a confirmat decesul tânărului, menționând că sportivul se afla în al doilea sezon la club și fusese supus examinărilor medicale necesare pentru înscrierea în acest sezon, fără a avea cunoștință de vreo afecțiune clinică ce l-ar putea împiedica să practice sport.

„Clubul de fotbal Boavista anunță cu profund regret decesul unui jucător din echipa sa de fotbal Under-8, survenit în urma unei sesiuni de antrenament în această după-amiază (n.r. marți).

Băiatul, în vârstă de doar 7 ani, s-a simțit rău în timpul sesiunii și s-a prăbușit brusc. A fost asistat imediat la fața locului și s-au inițiat manevre de resuscitare până la sosirea INEM.

Echipa de urgență a continuat procedurile și a asigurat transportul la Spitalul Sao Joao din Porto, unde jucătorul a fost internat în stare critică. A fost declarat decedat la scurt timp după aceea, în prima parte a serii.

Tânărul sportiv se afla la al doilea sezon la Clubul de Fotbal Boavista și fusese supus examenelor medicale necesare pentru a se înscrie în sezonul curent. Nici clubul, nici familia sa nu aveau cunoștință de vreo afecțiune medicală care să-l împiedice să practice sportul.

Cu această ocazie, Boavista Futebol Clube își reafirmă angajamentul de lungă durată față de respectarea strictă a tuturor protocoalelor de sănătate și siguranță, la toate nivelurile și în toate sporturile.

În acest moment de profundă durere, când cuvintele sunt insuficiente, Clubul de Fotbal Boavista transmite condoleanțe sincere familiei, prietenilor, colegilor de echipă, colegilor de școală, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut, oferindu-le cuvinte de înțelegere și prietenie și asigurându-i că vor beneficia de sprijin psihologic toți cei care au nevoie de acesta.

Amintirea acestui tânăr sportiv va fi onorată pentru totdeauna de toți cei care trăiesc și reprezintă clubul în fiecare zi, iar zâmbetul său va rămâne o sursă de inspirație pentru drumul nostru”, se arată în comunicat.

Formația care evoluează în Liga 2 din Portugalia a decis să țină trei zile de doliu în memoria tânărului decedat.

De asemenea, a anulat toate sesiunile de antrenament și a mobilizat o echipă de coordonare tehnică pentru a sprijini familia, în această perioadă de doliu.

