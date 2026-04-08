„Dragul meu profesor" Un nume mare al fotbalului turc, mesaj pentru Lucescu
Mircea Lucescu, la Galatasaray (2000-2002) Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 16:23
  • Hakan Șukur, cel mai mare atacant al lui Galatasaray și al naționalei Turciei, nu l-a uitat pe Mircea Lucescu, deși l-a avut atât de puțin timp antrenor la Istanbul. 

Nu doar cei care i-au fost jucători lui Mircea Lucescu au scris despre antrenorul lor. Nu numai ei au transmis mesaje în memoria lui.

Hakan Șukur, vârful istoriei Turciei în fotbal

Hakan Șukur, 54 de ani, este unul dintre fotbaliștii pregătiți pentru o foarte scurtă perioadă de Il Luce în cariera sa.

Hakan Șukur (dreapta), ridicând Cupa UEFA în 2000 alături de Bulent Korkmaz. Îi avea colegi pe Gică Hagi și pe Gică Popescu Foto: Imago

Probabil cel mai mare atacant al istoriei fotbalului turc, locul 3 cu naționala Semilunii la Mondialul din 2002, a evoluat de trei ori la Galatasaray.

  • 1992-1995. 
  • 1995-2000. Între aceste două etape, a fost trei luni în Italia, la Torino. 
  • 2003-2008. 
13 ani
a jucat Hakan Șukur la Galatasaray, în total

Hakan Șukur și Mircea Lucescu, pregătire câteva săptămâni la Galatasaray

În vara lui 2000, după ce a cucerit Cupa UEFA cu echipa „Cim-Bom-Bom”, a părăsit clubul din Istanbul, semnând cu Inter Milano.

Dar nu înainte de a sosi Lucescu pe „Ali Sami Yen”.

Hakan Șukur și Gică Hagi, la Galata Foto: Imago

Antrenorul a devenit antrenorul „leilor” la 1 iulie, iar Șukur a plecat de la Galata pe 20 iulie.

Aproape trei săptămâni în care cei doi s-au întâlnit la centrul sportiv Metin Oktay din Florya, în metropola turcă. Hakan s-a pregătit cu Luce.

2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg

Nu a prins totuși Supercupa Europei, cucerită de galben-albaștri pe 25 august 2000, 2-1 cu Real Madrid în prelungiri.

Hakan Șukur: „Lucescu, o figură a fotbalului cu adevărat valoroasă”

Internaționalul turc a scris pe Facebook: „Cu mare tristețe am aflat de dispariția unei figuri a fotbalului cu adevărat valoroase, sincer, de succes și modest - dragul meu profesor Mircea Lucescu.

Hakan Șukur și Mircea Lucescu Foto: Facebook

Condoleanțe tuturor celor care l-au iubit, familiei sale și întregii comunități fotbalistice”.

Și o fotografie cu Șukur și Lucescu, râzând îmbrățișați la Galatasaray.

Arda Turan, copilul de mingi al lui Luce: „Înțelepciunea ne va călăuzi mereu”

Nici Arda Turan, alt mare fotbalist turc, nu a lucrat cu Lucescu. Dar actualul antrenor al lui Shakhtar și-a amintit că era copil de mingi la Istanbul când Luce o pregătea pe Galatasaray, în 2001.

Și a postat imagini cu el mic, nu departe de tehnicianul Galatei.

Arda Turan, copil de mingi al lui Lucescu la Galatasaray - Kocaelispor, pe 25 februarie 2001 Foto: InstaStory

„Vă mulțumesc, Mister, pentru toată valoarea pe care ați adus-o acestui joc minunat.

Experiența și înțelepciunea dumneavoastră ne vor călăuzi mereu, iar moștenirea va dăinui veșnic.

Mesajul lui Arda Turan pe InstaStory

Sufletul dumneavoastră să se odihnească în pace”, a scris Turan.

